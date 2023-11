Vecinos y vecinas del barrio de Saavedra e integrantes de federaciones de atletas de la Ciudad de Buenos Aires alertaron sobre daños causados a la pista de atletismo del Parque Sarmiento por el armado de los escenarios para los recitales del festival Primavera Sound. La pista fue remodelada hace pocas semanas y todavía no se inauguró, pero los atletas ya encontraron roturas en la superficie y por eso realizaron un abrazo simbólico en el parque para reclamar que no se realicen más recitales en el lugar. Desde el Gobierno porteño aseguran que la productora del festival deberá hacerse cargo de los daños generados.

"Nos enteramos hace dos semanas porque un atleta nos mandó la información. Ya sabíamos que se iba a hacer el recital en el parque pero nunca nos imaginamos que iba a ser en ese sector, y menos con con la pista todavía sin inaugurar", contó a Página 12 Carlos Durán, vicepresidente de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), una de las entidades que participó del abrazo simbólico realizado este miércoles por la tarde noche.

Las alarmas de los atletas y de los vecinos y vecinas que frecuentan el parque se encendieron cuando vieron a los camiones de la empresa productora comenzar a entrar al sector. "El camión pasaba por arriba de la pista lleno de las cosas para armar el escenario, un peligro porque se podía hundir la pista. Estaban armando todo arriba de ella y eso hace que se deteriore. Ya hay cuatro o cinco lugares donde se levantó la superficie y las patas de la estructura donde están armados los escenarios están sobre la pista", detalló Durán.

En efecto, el armado del Primavera Sound, que se llevará a cabo este fin de semana encabezado por las bandas The Cure y Blur, cuenta con dos grandes escenarios apoyados sobre la pista. Pero además del peligro de esas estructuras, la FAM alerta sobre el hecho mismo de que la gente esté transitando masivamente sobre el lugar. Para graficarlo, Durán explicó que el material de la pista es parecido a "la gramilla de una cancha de fútbol". "Que caminen o salten ahí lo va a deteriorar, y si no lo tapan con una lona la gente se va a agarrar pedacitos de la pista", agregó.

Página 12 se contactó con fuentes de la Secretaría de Deportes porteña, a cargo del parque y de la obra de la nueva pista, y aseguraron que el convenio firmado con la productora del festival incluye una cláusula que indica que "tienen que devolver el parque de la misma forma en que lo reciben y hacerse cargo si hay algún daño". Desde Deportes reconocieron que el armado de los escenarios "generó algunos daños que son menores pero que son daños al fin" y que causaron "enojo" dentro de la propia Secretaría comandada por Carlos Retegui. Según afirmaron, en las últimas horas la empresa colocó protección con lonas debajo de los escenarios.

La pista del Parque Sarmiento comenzó a ser remodelada en junio de este año con la colocación de una carpeta deportiva sintética con sistema Spray Coat. Según contaron desde la FAM, la intención de la Secretaría era poder homologar la nueva pista para llevar a cabo torneos allí e inaugurarla antes de fin de año con la realización de una competencia, algo que todavía no ocurrió. "La iban a inaugurar hace dos semanas y no lo hicieron porque llovió y se empezó a levantar la pista, eso es un defecto que marca que está mal hecha", advirtió Durán sobre la nueva pista.

"La idea nuestra es que esto no vuelva a pasar, pero las productoras eligen ese sector porque hay una tribuna para tres mil personas. El tema es que a nivel federativo no tenemos otra pista con tribuna, y esta, además, tiene la ventaja de no tener el mismo viento que tienen las otras de la Ciudad, por eso queremos que esté en óptimas condiciones para hacer torneos", señaló el vicepresidente de la FAM, que también se quejó sobre las condiciones de otra de las pistas de atletismo de la Ciudad, ubicada en Parque Chacabuco. Según advierten desde la Federación, esa pista se hizo hace tres años, se rompió, se reparó a principios de este año y luego se volvió a romper.

El reclamo de los vecinos y atletas no es el primero en relación a los recitales en el Parque Sarmiento y el uso de ese espacio público para fines privados y comerciales. En marzo de este año se realizaron allí los recitales de las bandas Mötley Crüe y Def Leppard, y diversas organizaciones socioambientales porteñas rechazaron la utilización del parque para ese fin. Alertaban, además, por el perjuicio de los recitales sobre los ejemplares de lechuzas vizcacheras que habitan en la zona de la pista. Los usos comerciales del parque se suman a las concesiones a empresas de canchas de tenis, fútbol o clubes de rugby que ya alcanzan a más de doce de las 70 hectáreas que constituyen uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad.