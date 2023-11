El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, aseguró que trabaja para que el presidente electo Javier Milei se reúna con funcionarios de la administración de Joe Biden durante su viaje a ese país la próxima semana. "Sé que (Milei) tiene la intención de viajar a Estados Unidos. Voy a reconocer que lo invité a reunirse en Washington con funcionarios. Si él quiere vamos a coordinar esas visitas", indicó el diplomático.

Durante un contacto con la prensa en la celebración de Acción de Gracias en la Embajada, Stanley expresó: "Creo que hay grandes probabilidades de que eso ocurra, pero esto no se ha confirmado. Hasta que no se agende, no va a estar confirmado. Es mi intención y también es la intención del lado de Milei". Entre los dirigentes de la administración de Biden que podrían reunirse con el mandatario electo está Kevin K. Sullivan, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Sobre la posibilidad de que pudiera reunirse con Biden, el embajador lo descartó porque el libertario aún no es el presidente en ejercicio y la administración norteamericana no le "faltaría el respeto" al gobierno argentino actual.

En tanto, Stanley confirmó que él también se entrevistará con Milei en los próximos días y aclaró que los encuentros que el mandatario electo en Estados Unidos de ninguna manera son parte de la relación bilateral, sino que son introductorias al vínculo que tendrán que construir con la nueva gestión.

"Estas serían unas reuniones introductorias a nivel técnico para generar sinergias comunes y para entender cómo trabajaríamos juntos a futuro. No es una reunión bilateral de dirigentes, es una serie de reuniones para conocerse, básicamente", señaló el embajador.