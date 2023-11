El presidente electo Javier Milei confirmó este miércoles, en la previa de la Asamblea Legislativa que proclamó oficialmente la fórmula que integra junto a Victoria Villarruel, que, durante su gestión, la Secretaría de Comercio Interior no existirá "en el sentido que le han dado históricamente" otros gobiernos.

El organismo, que depende del Ministerio de Economía, "no va a existir más como lo conocemos", aseguró el ultraderechista en declaraciones radiales, donde criticó el control de precios que llevó adelante durante el gobierno de Alberto Fernández. "No tiene por qué estar haciendo eso de regular precios, me parece una aberración eso", dijo en diálogo con El Observador 107.9.

Y agregó: "no va a existir en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos. Todos los precios que pueda de la economía, los voy a liberar. Hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno".

Actualmente, la Secretaría de Comercio funciona dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Matías Tombolini, y es el organismo que lleva adelante los acuerdos denominados Precios Justos, que se negocian con las empresas de consumo masivo y distintos sectores de la economía.



La decisión fue comunicada por Milei este miércoles, horas después de confirmar a Luis "Toto" Caputo, quien fue titular del Banco Central y ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, frente al Ministerio de Economía.



"Estamos haciendo los ajustes de sintonía fina, de modo tal de alcanzar los mejores resultados posibles en función de la herencia monstruosa que estamos recibiendo. Es la peor herencia de la democracia, sin dudas. Tenemos armado el paquete central de medidas para cortar el déficit fiscal y desregular la economía", explicó el mandatario electo sobre la estrategia que adoptará la cartera de Caputo.



Respecto al resto de las designaciones, Milei aseguró que su "equipo de gobierno ya está todo definido" y que "sólo es cuestión de definir el momento de anunciarlo".

Esta mañana, al llegar al país de la gira por Estados Unidos, el ultraderechista también mencionó algunos otros nombres además de Caputo: Gerardo Werthein como embajador en los Estados Unidos y Daniel Scioli como representante del país en Brasil.

“La idea es que por el momento continúe en esa tarea”, respondió el presidente electo ante la consulta sobre si el exgobernador bonaerense seguirá como embajador. Sobre el rol que tendrá Werthein en su gobierno, en tanto, Milei adelantó: “Puede ser nuestro embajador en Estados Unidos”.