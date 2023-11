La designada canciller del gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, advirtió que si la nueva administración no logra aprobar en el Congreso las leyes que necesita, "puede hacerlo por decreto". También se mostró contraria al ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS.



Antes de ingresar a la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), Mondino hizo referencia al paquete de leyes que podría enviar al Congreso el futuro gobierno de Milei en sesiones extraordinarias, y sostuvo que si el Parlamento no respalda esas iniciativas, "podemos hacer lo que hizo Alberto Fernández, puro decreto", aunque de inmediato intentó aclarar que eso "no es lo que corresponde".

"Lo que corresponde es que el Congreso trabaje, apruebe y para eso la gente vota. Si alguien tiene la convicción de que algo es necesario se hará (por decreto) pero mucho mejor es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en que hay que trabajar", aseveró la diputada electa de La Libertad Avanza en declaraciones a la prensa,



El ingreso a los BRICS

En sus declaraciones, Mondino también puso en duda el ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, previsto para el 1 de enero de 2024.

“Entiendo que fuimos invitados a participar de los Brics pero no hemos aceptado formalmente. Para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones de hacerlo”, lanzó la futura funcionaria.

Contra el gasoducto Néstor Kirchner

En su exposición en la 29º Conferencia de la UIA, Mondino se preguntó porqué el Gasoducto Néstor Kirchner "tenía que ser estatal" y les dijo a los empresarios que sean ellos los que hagan "la quinta línea" de alta tensión.



La futura canciller también dijo que hay que eliminar regulaciones en el comercio exterior y afirmó que desde La Libertad Avanza (LLA) se espera lograr que "los dólares sean de los exportadores y no del Banco Central".



"Hay una cantidad de regulaciones enorme. Dentro de esas regulaciones, está una que establece que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, es llegar a una situación en la cual los dólares sean del exportador, que paguen impuestos. Pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo", señaló.