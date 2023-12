“La gente les va a pegar una paliza a los políticos que se dedican a joder al Gobierno en los primeros cien días". Con esa frase, el bonaerense Joaquín De La Torre sumó su voz al coro de amenazas que apuntan contra los eventuales movimientos que puedan realizarse en rechazo a las medidas que el gobierno liberal libertario de Javier Milei podría llevar adelante durante los primeros días de su gobierno.

Mientras futuros funcionarios del gabinete nacional advierten sobre un “ajuste brutal” entre las primeras medidas de la próxima administración, son varias las voces afines al próximo oficialismo que alimentan la posibilidad de enfrentamientos con movimientos sociales, manifestantes e incluso trabajadores que podrían resistir al cierre de sus espacios de trabajo, producto de la reducción del gasto que promete un “achicamiento” general que recorta inversiones y cierra carteras y dependencias estatales.

Por el hermetismo existente en torno a las primeras medidas que tomará el gobierno de Milei, nadie sabe con exactitud por dónde se comenzará a aplicar la motosierra que el Presidente electo blandió durante la campaña. Sin embargo, esa especie de advertencia sobre un eventual clima de violencia se viene repitiendo durante las últimas semanas.

Esta vez, el senador bonaerense dijo que “el 56 por ciento de la gente que votó a Milei” le va a dar “una paliza” a los que “se dediquen a joder”. “La gente está mucho más enojada con el gobierno que se va de lo que ustedes se dan cuenta”, dijo a la mesa del programa Opinión Pública que se emite por Canal 9, integrada por Romina Manguel, Jairo Straccia y Ramón Indart.

“Cuando la inflación de diciembre, que se publica en enero, tenga un 2 adelante y estemos pagando la fiesta de los últimos meses. ¿Nos vamos a dar vuelta y le vamos a echar la culpa a Milei?”, lanzó el dirigente amarillo que también quiso ser el precandidato a gobernador que acompañe a Patricia Bullrich desde la boleta de Juntos por el Cambio, cargo al que finalmente aspiró Néstor Grindetti.

Su hermano y actual secretario de Infancia del municipio de San Miguel, Pablo de la Torre, ocupará una de las carteras que dependerán del Ministerio de Capital Humano que comandará Sandra Pettovello. Justamente, el área de Gobierno a la que el propio Milei le dio luz verde para "abrir la billetera para dar contención a los caídos". Esos mismo que posiblemente sean los que salgan a las calles a manifestarse en contra de los ajustes propuestos.



Los dichos de De la Torre, ex intendente de San Miguel y ex funcionario de María Eugenia Vidal, se suman a las advertencias que por ejemplo llevó adelante Mauricio Macri, que hace dos semanas señaló que “los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores (en referencia a los sectores opositores) empiezan a tirar toneladas de piedras, van a ir a defender su oportunidad”.

“Entonces ellos, los orcos como los llamo, van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes”, dijo el fundador del PRO, que también lanzó una especie de instrucción a los gobernadores que también empiezan a poner reparos en las consecuencias del ajuste anunciado: “Los gobernadores que tienen responsabilidad de gestión deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía con una motosierra. Hay que acompañarlo en las cosas que él crea que con su forma y estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Va a ser una experiencia que va a requerir madurez”.