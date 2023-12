Dos comisiones del Senado mexicano dieron el visto bueno por unanimidad al proyecto de la llamada “Ley silla”, que busca prohibir los empleados estén obligados a realizar toda su jornada de trabajo de pie. La norma ahora deberá ser aprobada por las cámaras de Senadores y Diputados.



La iniciativa busca modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y establecer que se provea del número necesario de sillas con respaldo a los trabajadores de servicios, comercios y análogos. “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: Obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y, en el caso de funciones incompatibles, prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones”, afirma la nueva normativa.

La senadora Patricia Mercado (MORENA), autora del proyecto de ley, destacó que “ya no se permitirá obligar a las trabajadoras y los trabajadores a permanecer de pie toda la jornada laboral”. Recordó que desde 1914 se propone que sea obligatorio que los trabajadores cuenten con una silla para su descanso pero la normativa debió esperar más de 100 años.

Multas y sanciones

Los empresarios que no cumplan con las obligaciones de la nueva ley recibirán multas por el equivalente de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualmente esta medida equivale a 103.74 pesos (unos 6 dólares) diarios, por lo que la sanción sería de 25,935 (1505 dólares) a 259,350 pesos (15 mil dólares).

Los empleadores tendrán hasta 180 días para adecuarse a la nueva normativa, una vez que la reforma a la Ley del Trabajo sea aprobada por el Congreso. Tras ese periodo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se tomará hasta 60 días para inspeccionar y revisar el acatamiento.

El debate por la reducción de la jornada laboral en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ver "sin problema" que la Cámara de Diputados debata la reducción de la jornada laboral en el próximo periodo de sesiones, que empezará el 1 de febrero de 2024.



Así lo expuso en su conferencia de prensa diaria, donde reaccionó a las declaraciones del multimillonario mexicano Carlos Slim, quien el viernes pasado mostró su desacuerdo con la iniciativa de reforma de reducción de la jornada laboral, pues "es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos".



"Hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 de diciembre", expuso López Obrador, pues ese día es el fijado para debatir la reducción de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral en México, y propuso que "no se convierta en una fecha fatal, definitiva".



Así, dijo ver "sin problema" que se aborde la reforma "en el próximo periodo legislativo", que empezará en febrero de 2024, aunque abrió la puerta a empezar a debatirla en el periodo actual, que termina el 15 de diciembre. "Antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando (de Navidades) se define", postuló.



Precisamente, este lunes el sector privado en México cerró filas para insistir en que no es momento para reducir la jornada laboral, pues consideran "no es tiempo de elevar los costos de las empresas", aunque reconocieron que esta modificación es inminente y es parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).