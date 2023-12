“Milei está desnudo”, podría gritar cualquier chico que este domingo se acerque al Congreso para ver el despojado debut del que se autodenomina “el primer presidente libertario de la historia mundial”. Abandonados la dolarización, la voladura del Banco Central, la inmediata apertura del cepo, la ruptura con China y Brasil y el repudio a la casta, poco queda de aquellos vestidos tan mágicos como extravagantes con que supo conquistar la imaginación de tantos argentinos.



A cambio, lo único que sobrevivió de su revulsivo discurso es la vieja receta de devaluación y recorte del déficit público, con el consiguiente impacto recesivo, explosión de precios, creciente desocupación y caída de los salarios reales y jubilaciones. En otras palabras, la vieja receta neoliberal que Patricia Bullrich convirtió en su principal oferta electoral con el resultado previsible: el fracaso en las urnas y la implosión de Juntos por el Cambio.

Aunque esta vez se busca una manera más marketinera de venderlo (hablan de inflación “reprimida” y de “liberación” de precios de la misma manera que se denominan "libertarios" para terminar con derechos y libertades), habrá que ver si finalmente este ajuste neoliberal tiene mejor final que sus tres tristes antecesores: con la dictadura, el menemismo y el macrismo.

Mientras tanto, para disimular un poco el gris del revival, la novela de la transición cambia cada día el eje de la trama. En un capítulo Javier Milei es un genio que fue derrotando en etapas a los que podían interponerse en su ascenso. En otro es una marioneta en manos del hacedor supremo, Mauricio Macri, que humilló a Rodríguez Larreta, Bullrich y finalmente al presidente electo. Cada giro, como en las mejores series de suspenso, resignifica todo lo anterior.

Pero si se deja de lado la ficción, solo quedan en pie dos cosas que casi nadie discute. Que se viene otro guadañazo sobre los ingresos populares y que no existe derecho al pataleo porque, como se pasan repitiendo los voceros periodísticos del futuro presidente, “el 80 por ciento de los argentinos votó el ajuste”. Quizás convenga empezar a discutirlo.

Ajustes del dicho al hecho

Lo vetusto de la propuesta contrasta con la ingenuidad de su defensa. “Es la primera vez que quien llega a la presidencia lo hace diciendo que hay que ajustar. (…) A contramano de los Durán Barba de este mundo que te dicen no digas nada, un tipo que dijo la verdad ganó. No prometimos mentiras y anticipamos ajuste. Ahora es el momento de gobernar”, dicen los voceros que Milei dijo a sus voceros.

Y hacen bien en difundirlo, pero no harían bien en creerlo. La gran ventaja de la campaña de Milei sobre la de Juntos por el Cambio fue que mientras Bullrich prometía sangre, sudor y lágrimas para todos, los libertarios prometían lo mismo, pero solo para la vilipendiada casta política. Y la gran mayoría de los votantes tienen toda la razón en considerar que no forman parte de esa casta y por lo tanto la amenaza no los alcanza.

La consultora Opina Argentina, dirigida por Facundo Nejamkis, lo puso en números en un estudio sobre las actuales expectativas. De las propuestas de Milei, sólo la de “Reducción de ministerios y cargos públicos” y “Privatización de los medios públicos” concitan la aprobación de más del 50%. Las demás, sobre todo la eliminación de los subsidios a la luz, el agua y el gas, generan un amplio rechazo.





La inflación de la inflación

Los analistas de todas las corrientes políticas coinciden en que la aceleración inflacionaria fue una de las principales causas de la derrota peronista. Y que una buena parte de la población, sobre todo entre los jóvenes, creyó que el mantra de la “dolarización” traería pronto algo de paz a sus bolsillos.

Archivada por ahora esa fantasía, la prometida devaluación a unos “razonables” (al decir de Guillermo Francos) 650 pesos por dólar, promete llevar la trayectoria de los precios a un nuevo, y mucho más elevado, escalón mensual. El propio Milei lo dio por cierto al asegurar que se avecinan dos años de “estanflación”.

La minoría que tiene sus ahorros en dólares quizás pueda navegar por esas aguas. Pero surge la pregunta de cómo lo hará sin ahogarse la mayoría que verá subir vertiginosamente precios y tarifas mientras la pelea por sus salarios choca con la creciente desocupación.

¿Estará toda la gente de bien dispuesta a ver pacientemente cómo siguen cayendo sus ingresos mientras las mágicas mejoras prometidas por Milei siguen tan invisibles como el traje del emperador?

En el cuento de Hans Christian Andersen, la ceguera colectiva solo dura hasta que un chico grita “¡El rey está desnudo!” y la obviedad termina por despertarlos a todos. ¿Tendrá también moraleja la repetida historia argentina?