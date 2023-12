El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, reveló que ningún representante del gobierno entrante se comunicó con él para comenzar la transición, a dos días de la asunción del nuevo presidente, Javier Milei.

"Hay mucha incertidumbre porque no hubo ningún tipo de contacto y no sabemos que van a hacer. Sobre derechos humanos no se sabe nada", expresó el funcionario, en diálogo con AM750.

En esa línea, hizo mención a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, hija del militar Eduardo Villarruel y una reconocida militante por "la memoria completa": "La conocemos. La preocupación está. Tenía la intención de ocupar algunos ministerios que el Presidente, dentro de la negociación, les dio a otros", señaló el secretario de Derechos Humanos, en referencia a las carteras de Defensa y Seguridad, que serán comandadas por Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente.

Sobre este punto, Pietragalla Corti consideró que el voto a Javier Milei fue "multicausal" y que la política de Memoria, Verdad y Justicia es "transversal". "Algunos habrán votado por la economía, un sector minúsculo en contra de las políticas de derechos humanos, pero no es un combo unilateral", consideró Pietragalla en Aquí, allá y en todas partes.

Y concluyó: "Sabemos que el neoliberalismo no tiene ninguna compatibilidad con los derechos humanos y si viene un gobierno con ganas de aniquilar todo, va a tener la oposición del movimiento de derechos humanos que en Argentina es muy grande".