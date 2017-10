Cinco candidatos quedaron dentro y otros cinco fuera del debate de la categoría diputados nacionales que se realizó anoche (ver nota relacionada) . Como la semana pasada, para el caso de concejales, el criterio que utilizaron los organizadores para la convocatoria fue arbitrario, los primeros se sumaron y aceptaron el convite, pero los últimos cinco pusieron el grito en el cielo y, en diálogo con Rosario/12 , les pegaron duro y parejo a los creadores de la idea.

Amalia Granata (Partido Popular), Caren Tepp (Ciudad Futura), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores) y Walter Ghione (Espacio Grande) superaron el piso electoral de 1,5 por ciento de los votos en las PASO que se realizaron el 13 de agosto. Pero no superaron el piso que impusieron los grandes medios de comunicación de Rosario y ayer miraron el debate por TV. El último que se coló a la exposición de opiniones fue el massista Diego Giuliano, que superó los 78 mil votos. La modelo y conductora Granata culminó sexta, a unos 13 mil sufragios del concejal rosarino. Si bien no les alcanzó para el quinto lugar, quienes culminaron entre el sexto y décimo puesto sumaron entre todos casi 250 mil votos.

Entre la sexta y la décima lista que superaron las elecciones primarias está representado el voto de 250 mil santafesinos

‑¿Cómo tomó que se lo/a haya dejado fuera del debate?

Granata: -Pésimo, es una falta de respeto, no es democrático un debate donde se deja afuera a candidatos, yo llamé para estar y me dijeron que no, no les importa la minoría, las 55 mil personas que me votaron a mí a ellos no les importa, son nadie. Solo les interesa escuchar las voces de las grandes estructuras.

Tepp: -Es injusto, afecta las posibilidades sobre todo cuando uno no solo cumplió con la legislación vigente de superar el 1,5 (por ciento de los votos) para poder competir en las elecciones generales, sino también duplicarlo. No tener la posibilidad de plantear nuestras propuestas en el debate televisivo invisibiliza el resto de las opciones que vamos a estar el 22 de octubre. Vamos a presenciar un debate de solo candidatos varones, no vamos a tener la opinión de ninguna mujer para poder plantear las propuestas.

Del Frade: -Es antidemocrático, es un gran desprecio para los 250 mil votantes que tenemos las cinco fuerzas que quedamos afuera. Es un gran negocio político porque los temas que en profundidad más complican al gobierno no van a aparecer: narcotráfico, precarización laboral, ninguneo a las mujeres, medio ambiente y continuidad del modelo sojero que enferma a la gente y a la tierra, asco de la justicia provincial y federal con honrosísimas excepciones.

Crivaro: -Lo tomé mal, pero mentiría si dijera que me sorprende, porque creo que hay un interés mutuo de los grandes grupos mediáticos y los grandes partidos que determinadas voces, no solo la nuestra sino también la del Frente Social y Popular y Ciudad Futura, no sean escuchadas.

Ghione: -Es una lástima que no se pueda realizar un debate seriamente con todos los candidatos. Me hizo muy bien debatir en la Facultad de Ciencias Políticas, porque pude expresar las ideas que uno tiene y los proyectos que quiere llevar a cabo. Hubo una explicación estética y es lamentable que lo técnico esté sobre lo ético, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La gente se merece escuchar las voces de todos. Estamos muy molestos, es un lugar donde la democracia no crece.

‑¿Qué le hubiera gustado aportarle al debate?

Granata: -Mis proyectos, ningún diputado presentó proyectos hasta ahora y yo los tengo concretos, ya escritos, en un papel, hice dos y voy por el tercero. No es una campaña de proyectos, no vi ninguno todavía.

Tepp: -La idea nuestra era poder llevar la práctica de Ciudad Futura y, dentro de los ejes de discusión, la posibilidad de plantear el tema de la descentralización del poder, que es lo que venimos trabajando a lo largo de toda la campaña, el hecho de pensar un ministerio de ciudades donde reivindiquemos el rol de los gobiernos locales y empecemos a dar una discusión que no se quede solo con la descentralización o el federalismo en términos de recursos de coparticipación, sino sobre todo de competencias y poderes para poder dar respuesta a las problemáticas cada vez más estructurales de los territorios.

Del Frade: -Las precisiones sobre esas cuestiones y las propuestas que tenemos nosotros, que van desde el tercer aguinaldo a los jubilados a la reforma impositiva en serio para que cobren impuestos a los más ricos de la Argentina. El federalismo se piensa a partir de la recuperación del derecho soberano de cada una de las provincias a cobrar impuestos a las exportadoras. Además de eso, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con la pibada sin laburo, con la idea de debatir una democratización del Poder Judicial, que entre cosas puede incluir el voto popular para elegir jueces, pero lo que debe incluir necesariamente es la revocatoria del mandato porque no puede ser que un juez sea eterno.

Crivaro: -Todo lo que no ellos nunca van a decir, ahí se discute una especie de interna de los defensores de los grandes empresarios. Ninguno de ellos puede decir que no defiende a los poderosos y nosotros somos los que hubiéramos hablado de la pelea de los trabajadores, de la pelea por la aparición de Santiago Maldonado o la pelea de las mujeres que dicen Ni una Menos y el reclamo por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito para que no haya 300 mujeres que mueran al año. Esas cosas tan importantes, tan sentidas por el pueblo trabajador, no van a estar presentes porque no vamos a estar nosotros.

Ghione: -Una voz totalmente diferente al resto, porque eso es lo que nosotros representamos. Estamos yendo a contramano de los demás partidos, con temas fuertes para lo que nosotros pensamos. Creemos que pensamos diferente y queremos expresarnos de esa manera. Al ser un partido chico no tenemos la posibilidad de que nos escuchen y un espacio como un debate para que la gente nos conozca hubiese sido óptimo.