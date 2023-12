Ante la ocupación de las camas al límite de su capacidad, el Hospital Público Materno Infantil notificó la suspensión de las cirugías programadas debido a la elevada demanda en la internación y consulta externa, especialmente en casos de patologías respiratorias y gastrointestinales asociadas al aumento de casos de salmonelosis.

Así lo informó el director médico del Hospital, Eduardo Calvo, quien sostuvo que el 99 por ciento de las unidades de internación están ocupadas, no sin antes mencionar la saturación de las unidades de terapia intensiva e intermedia.

Calvo aclaró que en la actual situación se deben reservar estas unidades para situaciones de contingencia y "no tener que depender de derivaciones a otros centros como está ocurriendo".

Añadió que se encuentran con los recursos de la guardia incrementados con personal "actuando activamente", lo cual genera demoras en la atención dando prioridad a los casos más complicados.

Ya el lunes último Salta/12 dio a conocer los datos consignados en el último Boletín Epidemiológico adelantando los 977 casos de salmonella confirmados hasta el 2 de diciembre pasado. En la semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre, se registraron 77 casos, un 100 por ciento más de los que se habían notificado la semana anterior.

Frente al hecho, el director general de Coordinación Epidemiológica de la provincia, Francisco García Campos, informó que se emitió la alerta epidemiológica a todas las áreas operativas con el fin de que los equipos de salud intensifiquen la sospecha clínica, la vigilancia, la notificación de casos sospechosos, la atención y seguimiento de pacientes y la difusión, a nivel local, de las medidas de prevención entre la comunidad.

Sin embargo, el 80 por ciento de los casos se circunscriben a la ciudad de Salta, y solo el 20 por ciento son del interior provincial.

"Estamos iniciando todo el trabajo conjunto con la Municipalidad (de la ciudad capital). Tengan en cuenta que ellos recién asumieron el domingo", dijo el funcionario al ser consultado sobre las posibles medidas a tomar.

Medidas preventivas

Entre las medidas preventivas se señaló la necesidad de utilizar agua segura para lavado de manos; la preparación y cocción de alimentos; la limpieza de superficies y utensilios; para beber o elaborar hielo, helados, jugos e infusiones, o la reconstitución de fórmulas lácteas, entre otros.

El agua de pozo se debe hervir entre 2 y 3 minutos o tratarla con lavandina, verificando que el rótulo del envase contenga la leyenda “apta para desinfectar agua” y que el producto esté registrado en la ANMAT. Si se usa lavandina concentrada (en el rótulo dice: 55 g de cloro por litro), se deben colocar dos gotas por cada litro de agua a tratar. Si el rótulo indica “25 g de cloro por litro” se debe colocar cuatro gotas por cada litro de agua a tratar. Luego de agregada la lavandina, dejar reposar 30 minutos antes de consumir el agua o utilizarla para otros usos. Mantener limpios, desinfectados y tapados, tanques, cisternas y otros reservorios de agua para uso doméstico.



Al momento de manipular o consumir alimentos es preciso lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño, cambiar pañales y luego de haber tocado objetos no higiénicos. Lavarse las manos con agua segura y jabón antes, durante y después de manipular alimentos. También, después de tocar animales, alimentos de las mascotas o su entorno. Durante la preparación de alimentos, lavar y desinfectar las superficies, recipientes, utensilios y equipos de trabajo; principalmente en la elaboración de alimentos crudos como hortalizas. Proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas y otros animales. Mantener los recipientes para la basura cerrados y no acumular demasiado tiempo. No cambiar pañales sobre la mesa donde se consume o prepara alimentos.

También se recomendó usar alimentos seguros: consumir leche y derivados con tratamiento térmico. Evitar consumir alimentos cuya manipulación y conservación no sean seguras o sean dudosas. Consumir jugos, helados, hielo y bebidas elaboradas con agua segura. Lavar frutas y verduras con agua segura.

Se recomendó evitar la contaminación cruzada. Esto implica la necesidad de separar carnes crudas (vacuna, ave o pescado) de otros alimentos en todo momento: al comprarlas, al colocarlas en la heladera y durante la preparación de las comidas. No lavar pollo u otras carnes antes de cocinarlos, ya que se pueden propagar gérmenes en la cocina: sólo la correcta cocción destruye las bacterias.

Se deben cocinar bien los alimentos. Las carnes rojas, de ave, huevos y las preparaciones que los contengan deben cocinarse completamente. Una vez cocidos, los alimentos deben mantenerse a una temperatura por encima de los 60 grados; de lo contrario se los debe colocar en la heladera hasta el momento de consumirlos. No dejar las preparaciones por más de una hora a temperatura ambiente, especialmente en verano.

También se deben mantener los alimentos a temperaturas seguras: refrigerar lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos. Preparar los alimentos en cantidades suficientes para reducir las sobras. Las sobras no deberían guardarse en la heladera durante más de 3 días. Descongelar los alimentos en la heladera, no a temperatura ambiente. Los alimentos descongelados en horno de microondas deben cocinarse de inmediato.

Frente a la ola de calor y llenado de piletas se solicitó clorar el agua de las piletas hogareñas. Las personas con síntomas gastrointestinales no deben ingresar a la pileta. Evitar el ingreso de niños con pañales que puedan contaminar el agua. Si se observa materia fecal en el agua, se la debe cambiar de inmediato y desinfectar bien la pileta. Antes de ingresar a aguas recreativas verificar las características del agua. Debe ser transparente y debe estar libre de materias flotantes y espuma y no debe existir suciedad en el fondo de la pileta. Evitar nadar después de una lluvia fuerte.

Ante la aparición de fiebre alta (superior a 38 grados) de al menos tres días de evolución, mal estado general con o sin diarrea, dolor abdominal, constipación, se debe hacer la consulta temprana en el sistema de salud.