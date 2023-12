Tras casi una semana de gestión, en la que ya anunció un brutal plan de ajuste y una devaluación del dólar récord -la tercera más brusca de los últimos 50 años, de 118%- el Gobierno de Javier Milei sorprende por su ausencia en Vialidad Nacional donde todavía no empezó la transición. Así lo explicó por AM750 Graciela Aleñá, secretaria general Sindicato Trabajadores de Vialidad, quien advirtió que esto cubre de una gran incertidumbre a todo el sector.

Consultada por el brutal ajuste y motosierra de Milei, sostuvo: “Sorprenderme, no me sorprende. Pero están lastimando mucho. Todos estos meses he estado hablando con todos los compañeros de esta situación. El problema era la casta trabajadora. Ese era el problema. Aquí estamos. Muy dolidos”.

Aleñá advirtió que hay muchos trabajadores del sector que la están pasando muy mal porque “no saben qué va a pasar con ellos”. “No puede ser que siempre tengamos que ajustar sobre la gente. Tenemos una incertidumbre bárbara. En principio, no tenemos administrador en Vialidad Nacional. Si quiero hablar con alguien de qué va a pasar con la obra pública, no tengo con quién hablarlo”, dijo sobre este hecho insólito.

Es que si quiere hablar con alguien, se tiene que dirigir a los “referentes de la gestión anterior” que quedaron en sus cargos y que, por lo tanto, “no tienen ningún tipo de decisión”.

De todos modos, lo que hay enfrente no es para nada superador: “Y sabemos que por la calle anda merodeando un personaje que le hizo mucho daño a la vialidad. Se trata de Javier Iguacel. Estamos más que preocupados”.

Por eso, ante las promesas de seguir con el ajuste de manera brutal, añadió: “Tengo la obligación de defender a mis trabajadores. No quiero llegar tarde. Un dirigente sindical no puede llegar tarde a algunas decisiones. Hay que marcar la posición”.

“Pedí una audiencia con el presidente para ver qué corno quieren hacer. Tener la posibilidad de explicar lo que es cada uno. Porque no somos solo nosotros. Siguen con Aerolíneas Argentinas, con un montón de organismos más”, agregó.

Y finalizó: “Estamos hablando de muchos trabajadores. En vialidad no hay militantes, no hay ñoquis. Son chicos jóvenes que vinieron a trabajar, que agradecen el trabajo, hay que compañeros y compañeras trans que están muy preocupadas, que hoy tienen un trabajo digno y la han pasado mal toda su vida”.