El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, anticipó este sábado que la semana que viene habrá "novedades normativas y de leyes”, entre las que se encuentran una iniciativa de "desregulación de la actividad económica” y otra que “tiene que ver con las reformas del Estado”.



“Fue una semana intensa y va a seguir siendo así por un tiempo. Hay mucho por hacer y el ánimo tanto del presidente (Javier Milei) como del Gabinete es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible. La que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes”, adelantó el ministro de Infraestructura.



Al especificar, Ferraro contó que “hay (iniciativas) de distinto tenor" y agregó: "Hay un paquete que podemos titular 'de desregulación de la actividad económica' y otro paquete que tiene que ver con las reformas del Estado”.



“En ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producidos por el Estado como dentro de la actividad económica”, precisó.



En ese sentido, señaló que “hay alguna (de las propuestas) que está vinculada a facilitar que el sector privado tenga la posibilidad de ser el factor más dinámico en la inversión pública sobre todo en obras de infraestructura”.



Sobre la conversión de empresas del Estado (Sociedad del Estado) pasen a ser Sociedades Anónimas, el funcionario nacional afirmó que dicho paquete “establece normativas para reformar la Sociedad del Estado”.



“Hay un programa que venimos trabajando hace muchos meses y hoy está plasmado en una estructura que tiene la Jefatura de Gabinete, una subsecretaría específica dedicada a mapear las empresas que ya son sociedades anónimas con el capital en manos del Estado y otras que son Sociedad del Estado”, apuntó.



Al respecto, explicó que “mapearlas significa hacer un diagnóstico a aquellas que son rentables; ver la posibilidad de privatizar aquellas que no sólo no son rentables, sino que no tienen sentido que existan, la intención es disolverlas; y aquellas que son deficitarias, pero pueden llegar a estar en equilibrio, aplicar una terapia de racionalización para llegar al punto de equilibrio y ver qué se puede hacer”.



Consultado sobre la Ley de Alquileres, respondió: “No voy a decir menos que lo que dijo el Presidente. La Ley de Alquileres es nefasta y habría que derogarla. Probablemente esté dentro de las normativas que se presenten”, cerró.