El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, asumió un nuevo período y frente a dos mil personas dijo sobre la política nacional que "si llegamos hasta acá seguramente fue porque algo mal hicimos, y la consecuencia de lo mal que lo hicimos es esto". También cuestionó el armado de las listas de Unión por la Patria en las últimas elecciones.

En tramo de su discurso dijo: "Cuando nosotros nos presentamos a una elección es para que una lista sea votado por las mayorías. Justamente de eso se trata. Generar minorías intensas con un discurso de izquierda es facilísimo. El tema es generar hechos concretos y construir mayorías a partir de la convicción que surge de recuperar el debate, porque hemos perdido la capacidad de debatir y eso fue reemplazado por la imposición de ideas".

En su crítica más directa agregó Ferraresi: "Un día conté que la lista, que era gigante, tenía cerca de 200 compañeros. Me preguntaba todos los días a quién representaban esos compañeros de la lista y cuál era la tarea militante que hacían en la campaña. Qué hacía cada uno para intentar convencer a los compañeros. Y les puedo asegurar que encontré más de cinto y pico que no representaban a nadie. Más de ciento y pico que no podían hacer un acto porque no venían de una esencial militante ni de una representatividad".

Contó que cuando Alberto Fernández lo convocó para el gabinete "fui porque quería que a nuestro gobierno le fuera de 10". Añadió que "me mataron cuando dije que teníamos que pelear por la reelección de Alberto porque entendía que si volvía a postularse era porque estábamos haciendo las cosas bien". Luego recordó que volvió a Avellaneda "cuando se votó el acuerdo con el Fondo, porque no iba a ser cómplice".

"Por suerte lo tenemos a Axel, que no solo resistió el embate de algunos que pretendían que no fuera nuestro candidato a gobernador", dijo en probable alusión a Máximo Kirchner.

En el acto, además de la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, participaron los ex intendentes de Avellaneda Luis Sagol, Baldomero "Cacho" Alvarez y Oscar Laborde.

En la misma sintonía el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo a Radio 10 que "tenemos que ir a un debate muy profundo, abierto y respetuoso, escuchando a todas las posiciones", porque "se acabaron las mesas de arena, los monjes negros y los maestros jedi". No hizo nombres. Según Larroque, acá nos tenemos que sentar todos, decirnos las cosas y poner al peronismo en el lugar que corresponde".

"Ya se empiezan a hacer sentir los efectos", opinó acerca de las medidas del ministro de Economía Luis Caputo. "Para nosotros, en materia de gestión, esto nos ha puesto en una situación de extrema emergencia. No digo que estábamos en una situación tranquila en Argentina, pero esto ha cambiado absolutamente el panorama y es difícil prever cómo va a continuar."



"A mi me criticaron mucho por decir que era Sergio Massa o disolución nacional, y me parece que me quedé corto", dijo Larroque.



Consultado sobre la eventual emisión de moneda bonaerense propia, respondió: "Frente a una situación de extrema emergencia como la que encaramos, obviamente que todos los recursos y las posibilidades van a ser exploradas. Estamos frente a un proceso muy agresivo".