De los productores de ¡Huye! (Get Out), llega a los cines locales No lo abras, una atrapante película de terror que sigue la historia de Sam, una adolescente indo-estadounidense que vive en un suburbio idílico con su madre conservadora y su padre militar. Las inseguridades culturales de Sam crecen debido a su amiga, Tamira, quien misteriosamente lleva consigo un tarro de cerámica todo el tiempo. En un momento de ira, Sam rompe el frasco de Tamira y desata una antigua fuerza demoníaca india que secuestra a Tamira. (En Cinépolis, Nuevo Monumental y Showcase)