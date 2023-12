Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina campeona del mundo y la atleta Belén Casetta compartieron el Premio Olimpia de Oro que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos. La entrega se realizó en la Usina del Arte en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y abarcó reconocimientos en 47 disciplinas.

De esta manera, Messi igualó al ex boxeador Santos Benigno Laciar al ganar por tercera vez consecutiva la máxima estatuilla del deporte argentino. Además es la cuarta ocasión en la que lo obtuvo ya que también lo ganó en 2011. El astro rosarino fue reconocido como capitán de la selección argentina campeona del mundo que logró ratificar su primer puesto en el ranking de la FIFA y lidera las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Además, este año Messi conquistó su octavo Balón de Oro, también logró el premio como el Mejor Futbolista del Mundo con el Premio The Best y en su llegada al Inter Miami ganó su primer título en los Estados Unidos con la Leagues Cup.

A seis meses de haber dado a luz, la marplatense Casetta fue la única atleta argentina que alcanzó un nuevo récord panamericano en los Juegos de Santiago 2023. A sus 29 años, concretó una marca de 9 minutos, 39 segundos y 47/100 en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos femenina, que le permitió batir la marca de la canadiense Genevieve Lalonde (9:41.45), lograda en Lima 2019. Su hija recién nacida, Lina, la acompañó durante su gesta en el Estadio Nacional de Santiago. Desde Germán Chiaraviglio en 2006 que el atletismo no ganaba el Olimpia de Oro.



Entre los ganadores del Olimpia de Plata estuvo el entrerriano Mariano Werner quien este año alcanzó su tricampeonato en el Turismo Carretera y su primer cetro en TC Pick Up. Werner suma siete coronas a nivel nacional.

En Básquet fue distinguido Facundo Campazzo, quien volvió a brillar en el Real Madrid, consiguió la Supercopa y fue declarado como el MVP (jugador más valioso) en la final que le ganaron al Málaga.

Francisco Cerúndolo fue el ganador en Tenis, en Esgrima la vencedora fue Isabel Di Tella, quien logró la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago y otros consagrados en la cita continental como Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, quienes ganaron la presea dorada en Yachting, también fueron reconocidos en esa disciplina.

En Motociclismo, ganó Luciano Benavídes, que le dio el primer título al país en el Campeonato Mundial de Rally Raid y terminó sexto en el Rally Dakar y en Ajedrez la vencedora fue Candela Francisco Guecamburu, quien a sus 17 años fue Campeona Mundial Juvenil Sub 20 de Ajedrez de manera invicta y seconvriti en la primera mujer argentina en lograr ese título.

Por otro lado, el Olimpia de Brillantes se lo llevó Santos Benigno Laciar, campeón mundial de boxeo de la AMB en el peso mosca en 1981 y 1982, supermosca del Consejo en 1987 y Olimpia de Oro en tres ediciones consecutivas: 1982,1983 y 1984. Otro impacto emotivo de la noche se dio con la ex tenista Norma Baylon, quien recibió un galardón especial porque haber sido la primera mujer que ganó el Olimpia de Oro, en 1962. En el fútbol también hubo reconocimientos especiales a los cincuenta años de las consagraciones de Huracán en el Torneo Metropolitano de 1973 y de Independiente como campeón Intercontinental.

Todos los ganadores:

1) Ajedrez: Candela Francisco Guecamburu

2) Atletismo: Belén Casetta

3) Automovilismo: Mariano Werner

4) Basquetbol: Facundo Campazzo

5) Beisbol: Federico Robles

6) Bochas: Carmelo Retamar Brassesco

7) Boxeo: Fernando Martínez

8) Canotaje: Agustín Vernice

9) Cestoball: Caterina Cicchinelli

10) Ciclismo: Eduardo Sepúlveda

11) Deportes de invierno: Owen Haiek

12) Equitación: José María Larocca

13) Esgrima: Isabel Di Tella

14) Esquí Náutico: Eugenia De Armas

15) Fútbol: Lionel Messi

16) Futsal: Lucas Flores

17) Gimnasia: Daniel Villafañe

18) Golf: Emiliano Grillo

19) Handball: Diego Simonet

20) Hockey sobre Césped: Eugenia Trinchinetti

21) Hockey sobre Patines: Ezequiel Mena

22) Judo: Brisa Gómez

23) Karate: Luca Impagnatiello

24) Lucha: Catriel Muriel

25) Motociclismo: Luciano Benavídes

26) Natación: Macarena Ceballos

27) Padel: Agustín Tapia

28) Paralímpicos: Analuz Pellitero

29) Patín: Martina Della Chiesa

30) Pato: Justo Bermúdez

31) Pelota: Facundo Andreasen

32) Pesas: Tatiana Ulloa

33) Polo: Bartolomé Castagnola

34) Racquetball: María José Vargas

35) Remo: Evelyn Silvestro

36) Rugby: Rodrigo Isgró

37) Softbol: Román Godoy

38) Squash: Jeremías Azaña

39) Surf: Santino Basaldella

40) Taekwondo: Lucas Guzmán

41) Tenis: Francisco Cerúndolo

42) Tenis de Mesa: Santiago Lorenzo

43) Tiro: Fernanda Russo

44) Triatlón: Romina Biagioli

45) Turf: Francisco Goncalves

46) Voleibol: Luciano De Cecco

47) Yachting: Mateo Majdalani / Eugenia Bosco