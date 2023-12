"La Plata atraviesa una profunda crisis administrativa. Debemos reconstruir el municipio y convertirlo en una administración pública ordenada, austera, transparente, moderna, con innovación tecnológica y participativa. Hoy, desde aquí, comenzamos la etapa de renacimiento de la ciudad, en busca de construir la gran capital de producción, trabajo, cultura y conocimiento que supo ser."

El jueves por la mañana, en el Teatro Coliseo Podestá, el flamante intendente de La Plata, Julio Alak, brindó su discurso y entregó los diplomas a las nuevas autoridades de la municipalidad platense, cuya gestión se extenderá hasta 2027. En la sala de calle 10 y ante una multitud, Alak dijo que se trata de "un gabinete militante y de trabajo, compuesto por los mejores cuadros para el municipio".

Al igual que el día de su jura, Alak apuntó contra el intendente saliente Julio Garro cuando mencionó que La Plata debe cancelar "la enorme deuda heredada de 17 mil millones de pesos, que representa ocho masas salariales del municipio".

De la interna al trabajo conjunto

El alcalde, que comenzó su quinto mandato al frente de la capital bonaerense, aseguró que "hace falta construir la unidad con hechos concretos, porque los problemas son grandes", y destacó que en su gabinete se encuentran Gastón Castagnetto, Luis Arias, Guillermo Escudero y Paula Lambertini, los cuatro precandidatos a intendentes de Unión por la Patria que compitieron junto a él en las PASO, un hecho que "refuerza el mensaje de unidad".

Castagnetto, miembro fundador y actual presidente del partido Kolina de la provincia de Buenos Aires, se desempeñerá como secretario de Relaciones con la Comunidad. Recientemente se desempeñó como coordinador del programa Argentina Trabaja, en el ministerio de Desarrollo Social de Nación, y fue concejal de La Plata, además de presidente del bloque de Unidad Ciudadana. Además, viene de ocupar el cargo de director del sistema alimentario escolar, que pertenece al ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Arias es abogado penalista de la UNLP y cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El especialista en derecho administrativo, bajo el mando de Alak, estará a cargo de la Secretaría de Coordinación Municipal. Desde 2021 se desempeñó como concejal de La Plata, y fue juez del departamento judicial de La Plata.

Escudero, otro de los que disputó la interna platense, fue designado como secretario de Ambiente. El psicólogo clínico, que fue concejal de la ciudad, director de Adicciones, y secretario de Seguridad de La Plata, se desempeñó también como diputado provincial entre 2017 y 2021. Además, es orientador educacional y fue docente universitario de la UCALP.

Lambertini será secretaria de Educación. La licenciada en psicología fue concejala de Unión por la Patria, jefa regional de ANSES y directora del centro de Formación Profesional N°408. Además, se desempeñó como directora de Políticas de Género de la dirección general de la Mujer perteneciente a la Cancillería.

Equipo completo

El jefe de Gabinete del gobierno de Alak será Carlos Eduardo Bonicatto, que se desempeñó como subsecretario de Planificación, Control de Gestión y Relaciones Institucionales del ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, mientras el propio Alak comandaba la cartera. Otro de sus hombres de confianza es Anibal Gómez, conocido como "chucho" por sus compañeros, que ocupará el cargo de Secretario General. Gómez, que es consejero del Partido Justicialista platense, fue concejal de la ciudad, funcionario de ANSES, director nacional de Verificaciones y director de Juventud.

Marina Mongiardino ocupará la Secretaría de Justicia. La abogada recibida en la UNLP, que integra el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Plata, se desempeñó como directora de Anticorrupción de la subsecretaría de Transparencia Institucional, que pertenece al ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Además, fue directora de Asuntos Legislativos de la Justicia, durante la gestión ministerial de Alak.

La Secretaría de Gobierno estará a cargo de Guillermo Cara, que en el pasado supo ser presidente del bloque de Unidad Ciudadana, concejal del Frente de Todos, presidente del Instituto de Pensamiento para la Justicia Social y director de Biblioteca y Técnica Legislativa del Senado bonaerense.

En cuanto a la Secretaría Legal y Técnica, será Guillermo Comadira el que comande sus destinos. Comadira, que es abogado, máster en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad Austral, fue secretario legal y técnico de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires y se desempeñó como asesor de la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio de Economía de la Nación.

Mercedes La Gioiosa fue directora nacional de Desarrollo Regional y jefa de Gabinete del ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. La licenciada en Economía, que cursó estudios de posgrado, será la nueva secretaria de Producción de la capital bonaerense.

La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos estará a cargo de Sergio Resa, arquitecto egresado de la UNLP que está especializado en planificación estratégica urbana. Tiempo atrás se desempeñó como director de Planeamiento Urbano de la municipalidad de La Plata, y fue director de proyectos del Instituto de la Vivienda del Estado bonaerense. Además, fue de director de Infraestructura del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Marcelo Giampaoli conducirá la secretaría de Hacienda y Finanzas. El contador público, que además es licenciado en administración de la UNLP, fue secretario de Economía y Hacienda del partido de La Matanza, y se desempeñó como vocal, tesorero, y miembro de la comisión revisora de cuentas del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales.

La Secretaría de Seguridad será conducida por Diego Pepe, que es abogado especialista en derecho procesal. Pepe, que se desempeñó como asesor del Instituto bonaerense, fue también director de Política Criminal del ministerio de Seguridad de Nación, y cuenta con una particularidad ligada al deporte: es presidente del club CRISFA, que el dia anterior al acto, consumó su ascenso a la máxima categoría de la Liga Platense de Fútbol.

La secretaría de Economía Popular tendrá como titular a Claudia Azucena Gallardo, conocida por su gestión en la economía popular, social y solidaria en distintos marcos institucionales, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Actualmente integra la mesa ejecutiva del Movimiento Evita La Plata, que posó sus banderas al frente del Teatro y acompañó durante la asunción.

Víctor Hortel, además, será secretario de Control Urbano y Convivencia Ciudadana. El abogado especializado en derecho penal y derecho procesal penal, cumplió funciones en la justicia provincial, la justicia federal de CABA, y la justicia penal. También es secretario de formación del PJ platense.

Nicolás Carvalho, licenciado en Psicología de la UNLP y diplomado superior en Género y Políticas Públicas de FLACSO, estará al mando de la secretaría de Desarrollo Social. Anteriormente ocupó el cargo de subsecretario de Políticas Sociales y subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. En lo que a Cultura respecta, será Ana Negrete la que cumpla el rol de secretaria. La licenciada en Comunicación Social y docente universitaria, viene de ser concejala del Frente de Todos y es reconocida en la capital bonaerense como gestora y productora cultural, ya que integró diversos colectivos culturales de La Plata, además de desempeñarse como asesora del Instituto Cultural que conduce Florencia Saintout.

La secretaría de Modernización estará a cargo de Tomás Barbieri, graduado en la licenciatura de Sistemas de la UNLP, donde incluso integró áreas de gestión. Fue director del observatorio de ARSAT y es socio fundador de una empresa de software que extiende su trabajo a varios países. Recientemente, Barbieri colaboró con diversos proyectos tecnológicos del ámbito público, tanto a nivel nacional como provincial.

En cuanto a la Salud, la secretaria a cargo de ésta área será María Soledad Fernández. La médica generalista egresada de la UNLP, que además es magíster en salud pública de la UNR, fue coordinadora médica de PAMI La Plata. Fernández, que se desempeñó como médica municipal en distintos centros de salud, es una referencia de Sanidad de Fronteras y una guía a nivel regional para los médicos comunitarios del ministerio de Salud de Nación.

Silvina Perugino comandará la Secretaría de Mujeres y Diversidad. Es abogada recibida en la UNLZ, se desempeña como docente en investigadora de la UNLP, y cuenta con una maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de FLACSO. A nivel provincial, fue directora ce Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad bonaerense.

El asesor general de Julio Alak será el abogado Jorge Martín Lezcano, que es egresado y ex docente de la UNLP. El especialista en filosofía del derecho, supo desempeñarse como secretario de Gobierno en La Plata, asesor del ministerio de Justicia de Nación, asesor legislativo de la cámara de senadores, y secretario político del PJ.

Alak repasó los ejes de su gestión

"Debemos trabajar por una ciudad inclusiva, mejorando la calidad de vida de todos y todas las platenses. Hay que jerarquizar la ciudad capital de todos los bonaerenses, y eso se hace trabajando junto a nuestro gobernador Axel Kicillof, las universidades, las organizaciones empresariales y gremiales, y los municipios hermanos de Berisso y Ensenada."

Bajo una ovación Alak repasó brevemente los ejes por los cuales desandará su gestión. Dijo que, junto al gobierno provincial, serán "un solo equipo de trabajo", y que La Plata peleará "para restituir a la provincia los recursos de coparticipación que nos fueron sustraídos". A horas del tsunami de DNU propiciado por el presidente Javier Milei, Alak habló de defender la participación del Estado en la economía, la educación, la salud, los Centros de investigación científica, el sistema de jubilaciones y pensiones solidarios, la movilidad social ascendente, el sistema de protección social, y las empresas estatales.

Dijo que, en lo institucional, La Plata "defenderá" el sistema y el ejercicio de la democracia como "espacio de dialogo y convivencia", junto a "la plena vigencia" de los derechos humanos y los principios de memoria, verdad y justicia, el "homenaje permanente" a los 30 mil desaparecidos, los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, y el "recuerdo constante" a los ex combatientes. Y cerró: "Quiero convocar a trabajar todos juntos, los que me votaron y los que no, pero privilegiando el diálogo para el progreso social de nuestra querida ciudad".