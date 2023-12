Este fin de semana, miles de argentinos se reunieron con familiares o amigos para festejar la Navidad. Como el 25 de diciembre es un feriado inamovible, muchos trabajadores pudieron disfrutar de un fin de semana largo, pero un sector de los trabajadores públicos de Santa Cruz, Tucumán y Jujuy van a tener algunos días más de descanso, ya que los gobiernos provinciales decretaron asueto administrativo.

El 24 de diciembre, que este año cayó domingo, no es feriado y tampoco está declarado como jornada "no laborable". Pero el lunes 25 de diciembre es feriado inamovible, lo que habiita un fin de semana de tres días.

Calendario de feriados 2023. Imagen: Ministerio del Interior.

Lo mismo sucede con el primer fin de semana largo de 2024, ya que el 31 de diciembre de este año también cae domingo -y al igual que el 25 no es feriado-, mientras que el 1º de enero, feriado inamovible, cae lunes, por lo que será un fin de semana de tres días.

Qué provincias declararon asueto administrativo

Santa Cruz: el gobernador Claudio Vidal otorgó asueto administrativo para los días 22 y 26 de diciembre de 2023 y 2 de enero del 2024 para el personal de la Administración Pública Provincial.

el gobernador Claudio Vidal otorgó asueto administrativo para los días 22 y 26 de diciembre de 2023 y 2 de enero del 2024 para el personal de la Administración Pública Provincial. Tucumán: Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, declaró asueto administrativo para los viernes 22 y 29 de diciembre con el propósito de "fomentar el reencuentro familiar".

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, declaró asueto administrativo para los viernes 22 y 29 de diciembre con el propósito de "fomentar el reencuentro familiar". Jujuy: el gobernador, Carlos Sadir, dispuso asueto administrativo y escolar para las jornadas del 22 y 29 de diciembre con el fin de "posibilitar y facilitar el acercamiento" familiar.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado, según lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.

