La FIFA y la Conmebol lanzaron una dura advertencia a Brasil por la crisis en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde el Gobierno del país vecino intervino la asociación y designó a José Perdiz como su presidente interino. Por ello, los órganos internacionales advirtieron que podrían suspender al país y dejar afuera de los torneos regionales a los clubes cariocas, algo que abre la posibilidad de ver a Boca en la Copa Libertadores 2024.



"El reglamento es claro y contundente. No está permitida, en ningún caso, la intervención de fuerzas externas en los asuntos que competen a sus asociados", señalaron desde Conmebol y FIFA a la agencia de noticias AFP, quien insistió en que ambos organismos no tolerarán la injerencia estatal en la CBF y no dudarán en desafiliar a Brasil de todas sus competiciones si no se repone a Ednaldo Rodrigues como presidente de la institución.

Rodrigues fue destituido el 7 de diciembre por un tribunal de Río de Janeiro. Mientras tanto, y hasta que se desenvuelvan las nuevas elecciones de las autoridades del órgano rector del fútbol brasileño, se designó a Perdiz como interino.

FIFA y Conmebol enviarán una misión a Brasil a partir del 8 de enero para analizar la situación. Así, en una carta enviada a la CBF, pidieron que hasta entonces “no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales”, y advirtieron: “Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión".

Boca podría entrar a la Copa Libertadores 2024 por la suspensión de la CBF

Lo cierto es que la noticia puso en alerta a Boca, que tras quedar a un paso de obtener su séptima Libertadores este año, no logró clasificar a la edificación de 2024. Esto es porque si la FIFA decide finalmente suspender a la CBF, los equipos brasileños que ya clasificaron quedarían inhabilitados para disputar la Copa y dejarían sus vacantes, en donde podría entrar Boca, que de todas formas ya tiene asegurada su plaza en la Copa Sudamericana 2024 y acaba de confirmar a Diego Martínez como su nuevo DT.

“Si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes (brasileños) ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida", señalaron.

Por un caso similar, la FIFA suspendió recientemente como asociada a la Federación de fútbol de Malí tras considerar una "indebida interferencia" del gobierno de ese país, después de que el Ministro de Deportes disolviera el comité ejecutivo de la entidad y nombrara un "comité provisional" para gestionar la asociación y disponer la elección de nueva junta directiva, pese a las advertencias.

