Los ahorristas minoristas compraron 688 millones de dólares en noviembre, principalmente para gastos por viajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes (con un resultado neto de 481 millones de dólares) y para atesoramiento (con un neto de 192 millones por compras de billetes). Así lo estimó el Banco Central a través de su último balance cambiario con información sobre la entrada y salida de divisas de la economía.

En el informe se indicó que el sector privado no financiero fue vendedor neto de moneda extranjera por 608 millones de dólares en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, el sector real excluyendo oleaginosas y cereales se convirtió en el principal sector vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios, con un monto de 742 millones, explicado principalmente por la reducción de los pagos de importaciones de bienes.

Por su parte, el sector oleaginosas y cereales registró ingresos netos por 522 millones, un 62 por ciento menos que en el mismo mes de 2022. “Los menores ingresos netos por bienes del sector durante noviembre responden a los efectos de la sequía sobre el producto exportable y, además, a que una porción de los cobros de exportaciones no se registra en el mercado de cambios, dado que es liquidada a través del mercado de valores bajo el marco del mencionado Programa de Incremento Exportador”, detalló el informe.

En el documento se agregó que “la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de 58 millones de dólares en noviembre, explicado por el superávit de la cuenta de Bienes por 1982 millones, parcialmente compensado por los déficits de las cuentas Ingreso Primario, Servicios e Ingreso Secundario por 1244 millones, 678 millones y 2 millones, respectivamente”

La cuenta financiera del sector privado no financiero tuvo un déficit de 1142 millones de dólares en noviembre. Este resultado se explicó por los registros de las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por 604 millones, las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 318 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera), los egresos netos por préstamos financieros locales por 149 millones, los egresos netos por préstamos de organismos internacionales por 92 millones y los egresos netos de otras deudas financieras del exterior y títulos de deuda por 89 millones.

Esto último estuvo parcialmente compensado por los ingresos de inversión extranjera directa por 100 millones de dólares, los ingresos por compra de títulos valores por 8 millones y por ingresos netos de activos externos por 5 millones.

El Banco Central también publicó el informe de pagos minoristas. En ese documento se mencionó que se registraron en octubre 15,9 millones cuentas de pago (cvu) con un saldo total de 200 mil millones de pesos, en tanto que los saldos invertidos en fondos comunes de inversión de liquidez inmediata alcanzaron los 588 mil millones de pesos. Ambos conceptos, considerados en forma conjunta, representan el 2,58 por ciento del total de los depósitos del sector privado, que fue de 30,6 billones de pesos en el mes mencionado.

En el documento se indicó además que se realizaron 32,8 millones de operaciones de Debin por 777,2 mil millones de pesos (es decir, un incremento del 57,3 por ciento interanual). Esta es la operatoria que en los últimos meses generó una fuerte polémica entre MercadoPago y los bancos.

En cuanto a la operatoria con cheques, el 66,6 por ciento de los montos compensados corresponde al ECHEQ (esto es la modalidad de cheques electrónicos). En detalle, se precisó que se compensaron 5 millones de cheques (físicos y electrónicos) por un total de 5,3 billones de pesos.

Se indicó que la participación del ECHEQ sobre el total de compensados alcanzó el 41,7 por ciento en cantidades (2,1 millones de cheques electrónicos) y 66,6 por ciento en monto (3,5 billones de pesos).