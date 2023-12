El reconocido actor británico Tom Wilkinson, nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar y que actuó en películas como "The Full Monty", "En la habitación", "Michael Clayton" y "Shakespeare apasionado" murió a los 75 años, según comunicó este sábado su familia.



"La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él", expresó un comunicado difundido por su agente a medios británicos, en el que también piden que se respete su privacidad en estos momentos.

En las últimas décadas, Wilkinson se había convertido en un personaje secundario de lujo en grandes producciones de Hollywood y británicas y alternó esos trabajos con su presencia en series de televisión y obras teatrales.

Tom Wilkinson, en Shakespeare apasionado.

A lo largo de seis décadas de actuación, Wilkinson fue nominado en los premios de la Academia de Hollywood como mejor actor por "En la habitación" en 2001, y como mejor actor secundario por "Michael Clayton", en 2007. Sin embargo, fue su personaje como el reticente bailarín de strip-tease Gerald Cooper, en la comedia británica "The Full Monty" (1997).

Los comienzos de Tom Wilkinson

Nacido en 1948 en el condado de Yorkshire, Thomas Geoffrey Wilkinson inició su carrera como intérprete en 1976 tras formarse en la Academia Real de Artes Dramáticas, con papeles menores en programas de TV como "Panorama" y "Strangers and Brothers", aunque el reconocimiento le llegaría a mediados de los 80, con la miniserie "First Among Equals".

Ya en los 90, se ganaría un lugar entre la crítica con su aparición como Seth Pecksniff en "Martin Chuzzlewit" (1994), adaptación de la novela de Charles Dickens; época en la que ya incursionaba en el terreno del cine con roles secundarios en filmes como "En el nombre del padre" (1993), "Sensatez y sentimiento" (1995) y "Garras" (1996).

Una escena de "The Full Monty".

El éxito de "The Full Monty"

Su salto a la fama se daría un año más tarde con la comedia de Peter Cattaneo "Todo o nada" (1997), donde compartió pantalla con Robert Carlyle y Mark Addy, que le valió el único premio BAFTA de su carrera en la categoría de Actor de reparto por su papel como el inolvidable obrero metalúrgico desempleado Gerald Cooper, que repetiría meses atrás en la secuela estrenada en formato serie en junio de este año.

Además, fue parte de los elencos de decenas de películas, entre ellas las reconocidas "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos" (2004), "Batman inicia" (2005) o "El exótico Hotel Marigold" (2011).

En el rubro televisivo interpretó a Benjamin Franklin en la miniserie biográfica "John Adams", por la que recibió un Globo de Oro y un Emmy a Mejor actor de reparto; y tuvo su paso por la análoga producción "The Kennedys", sobre aquella histórica y poderosa familia política de Estados Unidos.

Seguí leyendo: