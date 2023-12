"Y Mar del Plata ya no se llama Mar del Plata: ahora es Mar del... ¡No hay plata!". Ese "chiste" de Julián La Bruna, el standupero que acompaña a la novia del presidente en la obra Fátima 100%, sirve para ilustrar el ánimo de crisis que enluta a esta temporada. Con la devaluación y el golpe al bolsillo que decidió dar Javier Milei desde el arranque, la idea de vacacionar se volvió un "lujo" imposible para buena parte de la clase media y los primeros en pagar los platos rotos son los destinos de la Costa Atlántica, que acusan una caída generalizada de reservas.



El bajón turístico se hizo evidente en el fin de semana largo de Navidad. Si bien los números mejoraron para Año Nuevo, en el sector empresario consideran que diciembre "ha sido malo y bastante flojo". "Después del tema de las medidas, el DNU y todo eso, se paró muchísimo la actividad y algunas reservas se cayeron", confirma a Página/12 Eduardo Mayer, titular de la Cámara de Actividades Recreativas del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Hay voces, incluso, con pronósticos catastróficos: los referentes de las asociaciones de hoteles y cabañas de Tandil ya vaticinan “la peor temporada en veinte años”. “Hasta octubre la ocupación y el consumo venían con un nivel excelente, no nos podíamos quejar, más allá de la inflación. Pero después del fallido fin de semana largo del balotaje, murió la actividad. Las reservas para enero se plancharon y algunas se cancelaron”, advirtieron Nicolás Funaro y José Baena, al diario El Eco.

La sorpresa

Como contracara, "La Feliz" expone otros síntomas singulares. Al concluir la semana de los estrenos teatrales más importantes, el productor Carlos Rottemberg adelantó que "Mar del Plata crecerá en espectadores en el arranque de esta temporada 2023/2024 en comparación con la anterior". "Haber difundido y dado certeza pública de los valores de la taquilla, sumado a una mayor atracción en las propuestas y más funciones, logra cerrar en alza el mes de diciembre, en contraposición a una menor cantidad de turismo", reveló, en las redes de Multiteatro.

La obra de Fátima Flórez, que el viernes tuvo entre sus espectadores al presidente, no permaneció ajena a este exitoso debut. Según el productor Guillermo Marín, en todas las fechas se trabajó a "sold out". El show, además de incorporar nuevas imitaciones y personajes, está guionado por momentos de fuerte propaganda política, con el baile de la denominada "cumbia de Milei" --un remix de la frase "No hay plata"-- y una versión de Cristina Kirchner que busca prepararse para enfrentar una "prisión domiciliaria" ingresando a la casa de Gran Hermano.

Para Rottemberg, este furor en las salas es producto de haber congelado en octubre las entradas con una escala de valores de entre 8 y 12 mil pesos. "La decisión anticipada de anunciar el precio del teatro en Mar del Plata --brindando certidumbre-- estaría resultando una señal positiva sobre la importancia de saber 'cuánto valen las cosas', uno de los temas actuales que nos angustian como consumidores. Habrá que darse tiempo en enero para confirmar si la tendencia se consolida o no, una vez que todos los espectáculos que aún no estrenaron completen los escenarios", dijo.

Que vengan los Reyes

Mayer, mientras tanto, pide esperar a tener el termómetro definitivo que traen los Reyes Magos para conocer el rumbo del verano. "Estamos esperando a que la gente llegue de manera espontánea en los primeros días de enero, generalmente después de Reyes levanta bastante. Yo creo que vamos remontar y tener más gente pero igualmente va a ser una temporada por debajo de las expectativas que teníamos", reconoce el empresario marplatense.

"Cuando las cosas no venían bien, las temporadas cortas se lanzaban después de Reyes. Ahí, generalmente, tenés una referencia. El 5 de enero vamos a tener, más o menos, un panorama real de cómo vienen las cosas. Es cierto que el nivel de reservas está por debajo del año pasado pero no es catastrófico. Es malo, pero no es catastrófico", aclara Guillermo Favale, el secretario de Turismo, Marketing y Desarrollo Sostenible del Partido de La Costa.

La incertidumbre

Para el funcionario que trabaja con el intendente Juan Pablo de Jesús, los condicionamientos del verano no pasan tanto por el acotado bolsillo de los turistas sino por el clima de "incertidumbre" que siembra el gobierno de Milei. "Ahora la gente llama y pregunta por estadías de tres o cuatro días pero igual no resuelve. Me parece que hoy el principal problema es que hay una gran incertidumbre y la gente, aún aquel que puede, no se anima a decidir", analiza, en declaraciones a este medio.

"La asunción del nuevo gobierno y las primeras medidas impactaron en los mercados y en el turismo pero no solamente por las medidas sino también por la forma de comunicar, que fue bastante amenazante. Eso genera mucha angustia e incertidumbre en la gente. Y obviamente en el turismo, que implica la contratación de un servicio a futuro, la situación se complica todavía más porque es muy difícil poder planificar hasta en el corto plazo", coincide Emiliano Felice, concejal del Frente de Todos en Villa Gesell.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?

A diferencia de otros operadores, Felice intenta mirar el vaso medio lleno ante el escenario de crisis. "Si se tiene en cuenta el contexto actual, mi impresión es que el piso de reservas no es tan malo. Seguramente enero va a ser inferior al enero del año pasado pero no sé por cuánto. Todavía hay mucho para crecer en cuanto a reservas y demás. Necesitamos, por lo menos, un 25% más de reservas para decir que la temporada es buena", apunta el dirigente gesellino, que también administra dos hoteles.

Y en la misma sintonía se expresan las autoridades de Mar del Plata. "Nosotros estamos viendo que Mar del Plata sigue siendo la ciudad más elegida por los argentinos. El día a día nos va mostrando eso. En este 2023 recibimos más de 9 millones de turistas, un número récord para la ciudad y para cualquier ciudad de Sudamérica. Y para este fin de semana de Año Nuevo hay alrededor de 70% de reservas. Así que estamos viendo que las reservas se están manteniendo y que la gente sigue eligiendo Mar del Plata. Creo que eso tiene que ver también con ese trabajo que hace cada uno de los prestadores marplatenses", valora Bernardo Martín, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura.

Ante la consulta de este periodista, el intendente Guillermo Montenegro evita "hacer futurología" pero se muestra confiado de que el principal balneario del país logre transitar una temporada "a la altura de las circunstancias". "Están todas las condiciones dadas para que las cosas ocurran y vayan bien. Muchas producciones nos eligieron para montar sus espectáculos, y también muchos turistas que nos eligieron antes tomaron la decisión de venir de nuevo. Yo creo que recién a fin de enero vamos a poder ver cómo fue la temporada, para no decir cosas que después no ocurren", concluye.