1919. Nace Salinger

Nace en Nueva York Jerome David Salinger. Combatió en la Segunda Guerra: como soldado participó del desembarco de Normandía. A su regreso comenzó su carrera literaria. Obtuvo celebridad con su primera novela, El guardián entre el centeno. Sus relatos principales giraron sobre otro eje: la saga de la familia Glass. En 1953 aparecieron los Nueve cuentos. Más tarde vendrían las dos novelas cortas reunidas en Franny y Zooey, y los dos relatos que publicó en un solo volumen: Levantad, carpinteros, la viga del tejado y Seymour: una introducción. Celoso de su privacidad, evitó a la prensa y a sus admiradores e hizo un culto de su apartamiento de la sociedad. Murió en 2010.

1959. Triunfa la Revolución en Cuba

Las fuerzas insurgentes que combaten desde fines de 1956 a Fulgencio Batista se hacen del control de Cuba mientras el dictador abandona el país rumbo a la República Dominicana. Fidel Castro entra a Santiago de Cuba y la convierte en capital provisional del país mientras Eloy Gutiérrez Menoyo llega a La Habana y las tropas de Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara ocupan otros puntos estratégicos. Arriba al poder un grupo de hombres de poco más de 30 años, que desde el llano ha combatido y derrotado a Batista. Su triunfo marca el comienzo de uno de los hechos más trascendentes del siglo XX en América Latina: la Revolución Cubana.

1962. La audición fallida de los Beatles

Los Beatles audicionan para la discográfica Decca en Londres. La banda de Liverpool graba 15 temas y los directivos los rechazan. Como el manager Brian Epstein pagó por las horas en el estudio, las cintas son de su propiedad y no de Decca, que no podrá comercializar un documento histórico. Al despedirse de los ejecutivos, Epstein vaticina que la banda que representa será más grande que Elvis. En la prueba de Decca, entre varios covers, se grabaron temas de John Lennon y Paul McCartney que no tendrían vida comercial una vez que firmaron con EMI, como “Like Dreamers Do” y “Hello Little Girl”.

1972. La muerte de Maurice Chevalier

El actor y cantante Maurice Chevalier, un ícono de la cultura francesa del siglo XX, fallece a los 83 años en País, su ciudad natal. Sufría de depresión y se quiso suicidar en marzo de 1971 con la ingesta de pastillas. Le salvaron la vida pero quedó con secuelas que minaron su salud. Se lo vio en películas como Gigi, Can-Can y Fanny, y fue un emblema del cine musical.

1974. Fallece Manuel Peyrou

A los 71 años, muere en Buenos Aires el escritor Manuel Peyrou. Había nacido en San Nicolás de los Arroyos en 1902. Amigo de Jorge Luis Borges, fue autor de El estruendo de las rosas, novela policial que integró la colección El Séptimo Círculo. Destacó como cuentista con libros como La espada dormida y La noche repetida. Integró la antología de cuentos policiales que prepararon Borges y Adolfo Bioy Casares, y la de Rodolfo Walsh, Diez cuentos policiales argentinos.

1992. El peso reemplaza al austral

Se formaliza la entrada en vigencia del peso en la Argentina. Así termina el austral, la moneda creada en 1985 y devorada por la inflación. El nuevo signo monetario remarca en el anverso de los billetes el carácter de “convertible”: dentro del país, rige una paridad fija con el dólar.

1994. Muere Oscar Hermes Villordo

Fallece Oscar Hermes Villordo a los 65 años, víctima de HIV. Había nacido en la provincia del Chaco. Fue autor, entre otros libros, de Ser gay no es pecado, Memoria del olvido, La brasa en la mano, La otra mejilla, El ahijado, Teníamos luz y El bazar. Además, fue biógrafo de Manuel Mujica Láinez.

1994. México: la insurgencia zapatista

En México comienza un alzamiento en el sureño estado de Chiapas. El mismo día que entra en vigor el NAFTA, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, se inicia la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que reclama por la situación de los pobres y los indígenas, y que en su nombre reivindica a Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari responde con fuerza y hay enfrentamientos hasta el 12 de enero. Se abre una etapa de diálogo, pero la lucha sigue en los años siguientes, en los que toma protagonismo el líder del EZLN: el Subcomandante Marcos.

2016. Adiós a Antonio Carrizo

Muere uno de los íconos de la radiofonía argentina: Antonio Carrizo. Tenía 89 años y condujo ciclos como La vida y el canto. También fue un asiduo entrevistador de Jorge Luis Borges y participó del ciclo Toda estrella tiene contra, como partenaire de Juan Carlos Calabró.

