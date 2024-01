Los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado por una patota en la localidad costera bonaerense de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, confirmaron que sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón.



Por el crimen, ocurrido este lunes 1 de enero a las 7:30, en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de la localidad del Partido de la Costa, la Policía detuvo a nueve hombres, dos de ellos menores de edad.

La autopsia arrojó que la víctima, que trabajaba como albañil, murió a causa de una "una laceración en la aurícula derecha del corazón" luego de sufrir una "herida punzocortante en la línea media de tórax", de acuerdo con las declaraciones de los voceros judiciales a la agencia de noticias Télam.

Los nueve detenidos por el delito de homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía. (Imagen: Seguridad PBA)

Además, los especialistas precisaron que dicha puñalada derivó "en un taponamiento cardíaco y el posterior fallecimiento de la víctima". No obstante, indicaron que por el momento se desconoce cuál fue el arma homicida, y sostuvieron que, contrario a lo señalado por fuentes policiales durante el lunes, aún no se secuestró ningún elemento cortante vinculado al hecho.

Por otra parte, el fiscal a cargo del caso, Pablo Gamaleri, que es titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, modificó la carátula del hecho de "homicidio en riña" a "homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía", una calificación idéntica a la que se le aplicó a los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, en enero del 2020.

A su vez, el representante del Ministerio Público dispuso que las indagatorias de los nueve detenidos se lleven a cabo este miércoles. Finalmente, Gamaleri pidió la detención de todos ellos al Juzgado de Garantías interviniente.

Cómo fue el crimen de Tomás Tello

El asesinato de Tomás Tello ocurrió en la mañana del 1 de enero, en medio de los festejos por Año Nuevo, en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de la localidad bonaerense de Santa Teresita, a mano de una patota de hombres que lo acorraló y atacó a golpes y con un arma blanca.

Como consecuencia de las agresiones, Tomás tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita por una herida punzocortante en el tórax, donde finalmente falleció.

Así detenían a los mputados por el crimen de Tomás Tello. (Imagen: Seguridad PBA)

El informe de la Fiscalía indica que la Policía realizó un rastrillaje inmediatamente después del llamado al 911 y tomaron testimonio a los testigos, que advirtieron que el grupo de agresores venía persiguiendo a Tello y a su grupo de amigos desde una cuadra antes del lugar del asesinato, sobre la calle 39 y la avenida Costanera.

Asimismo, gracias a los registros de las cámaras de seguridad de la zona, se logró capturar a siete sospechosos. Poco después, otros dos sospechosos fueron detenidos a unas diez cuadras de lo ocurrido. Uno de los presuntos agresores, identificado como Damián Copelian, de 21 años, fue señalado como el autor de la puñalada mortal que recibió la víctima.

"Recibimos un llamado del 911 y al minuto y medio la policía estuvo allí. A los 20 minutos, estaban todos los involucrados detenidos, producto de la investigación preliminar", contó a Página|12 el Director Provincial de Análisis Informativo en Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo von Schmeling.

Intercepción de los imputados por el crimen de Tomás Tello. (Imagen: Seguridad PBA)

Aunque en las redes sociales y algunos medios de comunicación circularon imágenes de Tello y una banda de jóvenes peleando en las orillas del mar, el funcionario no confirmó que fueran de la misma fecha del crimen, al sostener que, de los testimonios desprendidos a partir del asesinato, se conoció que la patota y la víctima mantenían un fuerte roce "desde el 23 de diciembre".

Según explicó, tanto Tomás como los nueve detenidos "eran gente de un mismo barrio". Y remarcó que "tenían antecedentes entre ellos y amenazas cruzadas" desde un episodio conflictivo ocurrido el mes pasado. Esa pelea habría tenido lugar en una de las "fiestas de barrio" que Tello organizaba.

En este marco, indicó que los videos que grabaron algunas personas y que se hicieron virales se encuentran bajo investigación de la Justicia.

El dolor del padre de Tomás: "nadie hizo nada para evitarlo"

Después de recibir la terrible noticia de la muerte de su hijo, el padre de Tomás, Daniel Tello, expresó su bronca y dolor y criticó que "el partido de la Costa cada vez está peor" en materia de Seguridad.

En diálogo con Radio con Vos, el papá de la víctima describió a los nueve agresores de su hijo como "cobardes" y cuestionó que "nadie hizo nada" para evitar su muerte.

Al respecto del crimen, Daniel contó que todo comenzó "a las cuatro y media de la mañana". Según su versión de los hechos, "a las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía, nunca", aseveró.

Asimismo, el declaraciones a TN, contó que el supuesto autor del crimen “lo andaba buscando” por no haberlo dejado entrar a una fiesta. “Hubo una fiesta de despedida de año en la casa de mi hijo y supuestamente al asesino no lo dejaron entrar, hubo una discusión, se empezaron a pelear, yo llego, los separo, me los llevo a una cuadra para que nadie haga nada y me terminan matando a mi hijo”, relató.

"Que se haga justicia. (...) Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo, y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo", disparó Tello, y concluyó: "Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más".



La familia de la víctima ya tiene un abogado que los represente

Tras el crimen, el abogado Miguel Ángel Pierri fue confirmado como representante legal de los familiares de Tomás Tello.

"Es una postal que lamentablemente se repite. Hemos aprendido muy poco como sociedad. Estos hechos los estamos naturalizando, tanto el hecho de Fernando (Báez Sosa) y de Tomás suceden regularmente. Una vez más, vemos a la juventud en el peor de los escenarios", reflexionó el letrado esta mañana en diálogo con el canal de noticias C5N.

Con respecto al hecho, consideró que la muerte de Tomás fue un homicidio y negó que se haya tratado de una riña. "Lo que tenemos acá son imputaciones genéricas. Estamos frente a un homicidio por el número de concurrentes. Eso me despeja que estemos anteuna riña. El autor está complicado", consideró el abogado.

Además, contrario a lo señalado por los especialistas de la necropsia a Télam, Pierri indicó: "Tenemos un arma que determina el paso a la muerte de Tomás. Eso nos va dar con algunas evidencias de imágenes y testimonios que nos permitan determinar al autor".

Por otro lado, el abogado catalogó a los nueve detenidos como "un grupo curioso", ya que tienen entre 16 y 57 años, al tiempo que adelantó que acudirá al lugar de los hechos para continuar con la recopilación de evidencias.

"Hablé directamente con el fiscal general Diego Escoda y ya se ha reunido mucha evidencia. En dos horas me sumo al lugar a trabajar junto a la fiscalía. No tengo dudas de que vamos a poder determinar al autor conclaridad y justicia", concluyó.

Uno de los letrados pertenecientes al equipo de Pierri, Adrián Rodríguez, se reunió esta mañana con la madre de Tello y aseguró a los medios que la "investigación avanza a toda vela".

En sintonía con Pierri, un abogado del mismo equipo, Adrían Rodríguez, consignó que "hay detenidos y elementos secuestrados de prueba secuestrados, sobre todoen material audiovisual aportado por la municipalidad local".