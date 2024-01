El nuevo ciclo de Gustavo Costas en Racing Club comenzó con un conflicto que podría terminar con la salida de un futbolista. Emiliano Vecchio, quien desembarcó en la etapa de Fernando Gago, y que es pareja de Mercedes Blanco, hija del presidente de la institución, faltó por segundo día consecutivo a la pretemporada y su futuro es una incógnita.



En las últimas horas, la noticia de una nueva ausencia generó el malestar del entrenador y del resto de sus compañeros. Según indicó TyC Sports y varios medios partidarios, el volante ex Rosario Central no le habría notificado al propio técnico o personal del club sobre las razones de su ausencia, para entrenarse con el resto de sus compañeros.

El rumor es que Vecchio rescindirá su vínculo con Racing. Al mismo tiempo, otra de las opciones podría ser su retiro del fútbol. Los números reflejan que el mediocampista de 35 años jugó 20 partidos con la camiseta albiceleste: en 1020 minutos en la cancha, anotó cinco goles y repartió siete asistencias.

Vecchio sufrió una grave lesión poco tiempo después de su llegada al club. A finales del 2022 se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, lo que le demandó más meses de recuperación de lo habitual hasta que volvió a jugar. Además, se originó un conflicto con el ex entrenador, que lo mantuvo fuera del equipo. “Se cumplió un año y no fue por la lesión, a los nueve meses y medio estaba recuperado, pero no pude tener continuidad en Reserva”, argumentó el futbolista, cuando fue consultado sobre el motivo por el que no formaba parte de los concentrados.





Solari ya se sumó al plantel

El delantero Santiago Solari, proveniente de Defensa y Justicia, destacó que Racing tiene "grandes jugadores para algo lindo" con miras a la próxima temporada, tras haber oficializado su llegada como tercer refuerzo del plantel conducido por el entrenador Gustavo Costas.



"Nos vamos a ir conociendo y vamos a ir paso a paso, hay grandes jugadores para algo lindo así que vamos a intentarlo", dijo Solari luego de haberse realizado la revisión médica en una clínica del centro porteño.



La institución de Avellaneda desembolsó tres millones de dólares a cambio del 80 por ciento del pase del jugador. Solari, de 25 años, se suma así a los futbolistas Adrián Martínez, que viene de ser figura en Instituto de Córdoba; y Maximiliano Salas, de último paso por Palestino de Chile.



Tanto Martínez como Salas se entrenaron el martes por primera vez junto al resto de sus compañeros, en tanto que Solari se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico mañana. "Llego a un enorme club y estoy muy feliz de dar este paso, con la responsabilidad que tenga que tomarlo y dejar todo y lograr cosas para la gente de Racing", expresó Solari.



"Es una hermosa manera de arrancar el año. Prioricé las formas en las que se manejan como club y eso es muy importante. Es algo que además te da mucha tranquilidad a la hora de poder trabajar todos los días", continuó sobre la confianza que le brinda la institución comandada por el presidente Víctor Blanco.



"Todavía no hablé con (Gustavo) Costas, pero seguramente a partir de mañana nos iremos conociendo a medida que vayan pasando los entrenamientos. Tengo muchas ganas y ansiedad", agregó.



El atacante nacido en la localidad de Arizona, San Luis, por último se mostró tranquilo con pelear un puesto como titular y resaltó la "competencia sana", que tendrá con jugadores como Juan Fernando Quintero y Johan Carbonero, entre otros.