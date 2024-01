Este jueves, desde la cuenta de Twitter (hoy X) de la Vocería Presidencial se hizo la apología de la pérdida de derechos laborales que esbozó el vocero Manuel Adorni en su contacto matutino con los periodistas, al tiempo que expuso y buscó ridiculizar al periodista que había hecho la pregunta.



La consulta fue sobre el peligroso precedente de gobernar por DNU, que habilita a que futuros gobernantes apliquen la misma medida para retrotraer estas disposiciones. La pregunta, además, apuntó a las conquistas laborales "que tanto tiempos nos costó conseguir" y que el DNU borra de un plumazo.

Adorni se excluyó en la respuesta respecto del "nos costó" y retrucó con una frase que encabeza el tuit: "¿Qué vendría a ser lo que tanto tiempo les costó conseguir?" El periodista aludió, al ser repreguntado, a "los derechos que plantea la CGT de los trabajadores", como el derecho a manifestarse, a la indemnización o el pago de horas extras, entre otras de las conquistas con las que pretende barrer Milei.

La contestación aparece editada. Adorni dice que "tu descripción es bastante genérica" y que no veía "dónde se le está quitando derechos", para luego decir que no se genera trabajo desde hace una década, que los salarios rondan los 300 dólares y hay un 45 por ciento de informalidad. "No entiendo cuál es el derecho supuesto que estás defendiendo".

Y siguió con la crítica a lo que en subtitulado de su respuesta aparece entre comillas: "derechos ganados". Aseguró que "está a la vista que no han sido y que han sido una complicación" en material de relaciones de trabajo. Acto seguido, adujo que "defender salarios miserables, defender informalidad, dificultad para conseguir empleo de calidad, más que 'derechos adquiridos' son batallas que la Argentina fue perdiendo a través de los años o de las décadas y que la verdad que queremos recuperar".

Así, Adorni editorializa en sus ruedas de prensa y ahora las sube en videos, en tono canchero, a través e la cuenta oficial, y con sentido de defenestrar a un trabajador de prensa. Estas fueron algunas de las reacciones.