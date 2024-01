"No hay plata", es el mantra que se repite desde que Javier Milei asumió el 10 de diciembre. La motosierra del ultraderechista pasó por todos los ámbitos del Estado y, también, por los medios de comunicación públicos —que figuran en la lista de empresas públicas a privatizar—. Es por eso que, a nueve días del arranque del Festival Nacional de Folklore de Cosquín no está confirmado que se vaya a transmitir a todo el país a través de la pantalla de la Televisión Pública. ¿La razón?: falta de fondos.

Así lo explicó el director de Radio y Televisión Argentina (RTA), Javier Monte, quien reconoció que al día de hoy la transmisión del Festival, que comienza el sábado 20 de enero y se extiende hasta el domingo 28, está en duda.

Por qué peligra la transmisión del Festival en la TV Pública

"La transmisión del festival está complicada", dijo Monte en declaraciones a Cadena 3. En este sentido, detalló que la TV Pública "no puede ir a cubrir Cosquín a Córdoba porque no tenemos los fondos necesarios para esa cobertura". Y agregó que "antes" —es decir en otras gestiones— se enviaban móviles de exteriores al Festival para hacer la transmisión "por una decisión política, que implicaba enviar fondos especiales, algo que hoy no estaría ocurriendo".

La TV Pública, sin fondos. Imagen; Sandra Cartasso.

Según explicó, la manera de que el tradicional festival se vea por la pantalla de la TV Pública —y llegue a todo el país— es que los organizadores del evento generen la señal. "La TV Publica quiere transmitir el festival y el aire está a disposición, pero necesitamos que la organización nos ponga las imágenes", remarcó.

"En la actualidad estamos transmitiendo Jesús María porque ellos nos envían la señal y a todos los festivales que nos envíen la señal los ponemos al aire, pero no podemos mandar móviles al lugar para generar la transmisión nosotros", reiteró.

Por su parte, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, explicó que generar la señal para que el festival se vea en todo el país le costaría a la municipalidad entre 30 y 40 millones de pesos, un monto que por el momento no pueden afrontar. De todos modos, dijo que están evaluando modos de hacerlo.

"Vamos a estudiar la situación, hasta ahora siempre la transmisión corrió por cuenta de la TV Pública, pero este cambio de postura genera un costo para la ciudad que no sabemos si podemos afrontar", añadió.

"Tenemos la propuesta de tres productoras para generar la transmisión pero estamos viendo de qué manera podemos amortizar el costo", concluyó el intendente.

Festival de Cosquín 2024: cuándo es y quiénes actuan

El Festival de Cosquín comenzará el sábado 20 de enero de 2024 y se extenderá hasta el domingo 28, en la Plaza Próspero Molina de esa localidad del Valle de Punilla cordobés.

Esta edición contará con la actuación de Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, el Dúo Coplanacu, La Delio Valdez, Rally Barrionuevo y Diego Torres, entre otros.

La grilla completa del Festival, cuánto salen las entradas y dónde comprarlas

Los tickets están a la venta a través del sitio web de Autoentrada. Se pueden sacar para una o más fechas y los precios van de los $5.671 a los $40.000, según el día y la ubicación.

La grilla completa:

Sábado 20 de enero: Las voces de Orán, Franco Luciani, Horacio Vanegas, Victoria Birchner, Ariel Ardit, Los Manseros Santiagueños, Flor Paz y Sergio Galleguillo.

Domingo 21 de enero:Dúo Coplanacu, Yamila Cafrune, Algarroba.com, Suna Rocha, Nahuel Pennisi, Marina Cornejo, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas.

Lunes 22 de enero: Orellana Lucca, Silvia Lallana, Milena Salamanca, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Los Días Pasan Volando, Adrián Maggi, Los Videla, Facundo Toro y el Chaqueño Palavecino.

Martes 23 de enero: Pedro Aznar, Víctor Heredia, Maggie Cullen, Ahyre, Grupo Vocal Argentino, Priscilla Ortiz, Gustavo Chazarreta y Raly Barrionuevo.

Miércoles 24 de enero: Los 4 de Córdoba (55 años con amigos), Sebastián Ruiz, Por Siempre Tucu, Sergio Fasoli, Sofía Assis, José Luis Aguirre, Lucrecia Rodrigo, Los Carabajal y La Juntada (20 años).

Jueves 25 de enero: Néstor Garnica, Quebradeños, Tomás Lipán - Fortunato Ramos, Marina González, Emiliano Zerbini, La Bruja Salguero, Chango Spasiuk, La Delio Valdez y Los Tekis.

Viernes 26 de enero: Guitarreros, Raúl Barboza, Lucía Ceresani, Paz Martínez, Los Nocheros y Diego Torres. Entradas: de 6.500 a 30 mil pesos.

Sábado 27 de enero: La Callejera, Coroico, Yoel Hernández, Delegación de Japón, Dúo Aruma, Los Palmeras, Tango Corrupto y Soledad. Entradas: de 6.500 a 30 mil pesos.

Domingo 28 de enero: Leando Lovato, Dúo Celesta, Juan Fuentes, Franco Orozco, Paola Bernal, Cuarteto Kare, Ceibo, Belén Herrera y Abel Pintos. Entradas: de 8.500 a 33.500 pesos.





