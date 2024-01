La dinámica que el gobierno de Javier Milei y la atmósfera libertaria le imprimen desde hace un mes a la cotidianidad no cesa de deparar sorpresas. Ayer le tocó a Rosario, cuando trascendió que la persona designada para conducir la delegación local del Pami es alguien que, no solo que carece de experiencia en la materia sino que además llegó a bromear (o no) con que la letalidad del coronavirus en la pandemia podría servir para reducir el costo del sistema previsional por la muerte masiva de los jubilados y jubiladas. Se trata del empresario gastronómico Guido Carlos Orlandi, dueño de un restaurante, simpatizante de Milei y allegado a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez.

El nombramiento no es un rumor. Salió publicado ayer en el Boletín Oficial, y el ex diputado peronista Leandro Busatto se encargó de amplificarlo. "El gobierno nacional designó al frente del PAMI Rosario a alguien que consideraba que el coronavirus podía ser 'la solución al déficit en el sistema previsional argentino'. En manos de él está la salud de jubilados y jubiladas", escribió el ex legislador provincial en la red social X.

Atribuyen el nombramiento de este empresario a su cercanía con la diputada rosarina Romina Diez, pero hubo una versión que vislumbró la mano de Karina Milei en esa decisión. Ayer las redes sociales ardieron por esta revelación, y el sujeto en el ojo de tormenta demoró bastante en borrar aquel mensaje de odio.

La resolución del directorio de la obra social estatal de jubilados designó a Orlandi al frente de la Unidad de Gestión Local IX, a cargo de la Gerencia Operativa y Coordinación, para administrar la prestación de la obra social para los afiliados y afiliadas de Rosario.

El 10 de marzo de 2020, en los albores de la expansión del covid-19, previo a la implementación de la pandemia, Orlandi publicó en X: "El coronavirus importado de China puede ser la solución al déficit en el sistema previsional argentino... Ojo al piojo!"

Para el 24 de marzo de ese mismo año, anheló: "Que ironía hermosa que sería pasar el feriado del 24/3 con estado de sitio!".

Y durante toda la pandemia se mostró como un férreo y combativo opositor a las medidas de prevención y restricciones sanitarias que impedían el normal desarrollo de su actividad comercial.

Orlandi, de 38 años y fanático de Newell's Old Boys, es el dueño del resto bar The Club, coqueto local emplazado en la casona de Italia y Rioja. Libertario de la primera hora, cuando Milei pasó de ser un economista mediático a bizarro presidenciable, Orlandi brindó sin dudar su negocio gastronómico para los festejos de La Libertad Avanza cuando en la elección general lograron 3 bancas de diputados nacionales, y luego con el festejo mayor, el del balotaje.

Antes de The Club, Orlandi era el dueño del bar Queen's, que en 2020 cerró con un abultado endeudamiento y pedido de quiebra.

"Ya renunció @orlandi_guido?", se preguntó también en la red social X Martín Lucero, dirigente gremial de Sadop Rosario, entre las numerosas repercusiones que empezó a provocar la novedad. "Es inaceptable que esté en ese cargo. Dénle algo de lo que no dependa la vida y la salud de nuestros viejos. Ya que están tirando chapas para arriba como hacia 'la casta' por lo menos dénle algo que no se peligroso", propuso.

Una trabajadora y delegada del Pami comentó aún sorprendida por la elección del próximo jefe máximo: "¿Qué puede saber este muchacho que es un empresario de la noche para manejar un gigante como es el Pami?".

El arribo de este empresario gastronómico a la obra social de jubilados se dio en simultáneo con la designación de una ex funcionaria del macrismo, la abogada Jorgelina Ferreyra, a cargo del Pami Santa Fe, es decir, la Unidad de Gestión en la capital provincial. Ferreyra ya ocupó ese cargo entre 2017 y 2019. Luego fue candidata a senadora provincial por el departamento Las Colonias por el PRO, pero el año pasado se volcó a militar en La Libertad Avanza.