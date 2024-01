Este lunes a la noche, tras una espera de cuatros meses, se concretará la edición 75° de los Emmy. La tradición marca que el festejo de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos se lleve a cabo a mediados de septiembre, pero esta vez, terminaron por colarse en la “temporada de premios”. ¿Los motivos? La parálisis total de la industria audiovisual por la huelga de actores y guionistas durante 118 días durante 2023. Las tres producciones que hace una semana coparon la parada en los Globos de Oro - Succession, El oso y Bronca- intentarán repetir su cosecha en la gran velada dedicada a la tevé. La transmisión podrá seguirse por TNT y HBO Max desde las 22 hs. Como ya es habitual habrá una previa desde la alfombra roja con la presencia de Axel Kuschevatzky una hora antes.

Así es como durante tres largas horas, el mundo de la tevé mirará con mucha atención lo que sucederá en el Peacock Theater de Los Angeles. Un total de veintiséis categorías en las que se reconocerá lo mejor en dirección, escritura, actuación y a los programas que consumieron las retinas a nivel global. El actor Anthony Anderson, conocido por su papel en Black-ish, será el presentador de la velada. Es de esperar que le ponga algo de pimienta a la conducción con algunos estiletazos sobre el conflicto que puso al Sindicato actoral y de guionistas frente a la patronal de las productoras y plataformas de streaming. Paradigmáticamente, el anuncio de las nominaciones sucedió el 12 de julio y algunas horas después los principales estudios de Hollywood, vía AMPTP, decidieron cortar las negociaciones con SAG-AFTRA y WGA.

Las referencias a la interrupción y cese total de la actividad serán un condimento extra de la habitual danza de ganadores, perdedores, omisiones y sorpresas. Succession con catorce nominaciones espera congraciarse dentro de las ternas dramáticas en lo que será su adiós definitivo tras una notable cuarta temporada. “La manera más fácil de ganar un Emmy es ya teniendo uno”, dice el mantra y la victoria de la obra de Jesse Armstrong parece inevitable. Viene de ganar en esta categoría por su segunda y tercera temporada. En su primer año fue vencida, ejem, por la última saga de Game of Thrones. Las que van por el batacazo son las no menos notables Better Call Saul y The Last of Us. Teniendo en cuenta que se emitió en 2022, lo de la serie del abogado de Albuquerque viene muy complicado. Un aliciente para la postapocalíptica es que hace una semana dominó en los “Emmy Creativos”, una suerte de aperitivo de lo que sucederá esta gala. Pero Successsion, por si hiciera falta, cuenta con la carta ganadora del episodio que cambió las reglas del juego (“Connor’s Wedding”) de la serie y la eyectó en la nobleza de la ficción televisada.

The Last of Us

En las ternas actorales, todo indica que serán un calco de lo visto en los Globos de Oro con galardones para Kieran Culkin, Sarah Snook y Matthew Macfadyen. Existe la chance de que el chileno Pedro Pascal festeje siempre y cuando se concrete la división de votos por la nominación de tres miembros del clan Roy (Culkin, Jeremy Strong y Brian Cox) y la descomunal tarea de Bob Odenkirk por la última temporada de Better Call Saul. Dicho esto, ¿habrá reconocimiento para Rhea “Kim Wexler” Seehorn?. Nuevamente, el almanaque no ayuda en nada a la serie de Vince Gilligan y la terna como actriz de reparto tiene semitallados los nombres de Elizabeth Debicki (The Crown) o de Jennifer Coolidge por su inolvidable Tanya McQuoid de The White Lotus.

Por el lado de la comedia, El oso es la apuesta segura frente a otros exponentes comoOnly Murders in the Building, Ted Lasso, Abbott Elementary. El extraño caso de una serie que no causa risa pero con argumentos de peso para subir varias veces al estrado. Dejaron un resquicio en lo referido a papel protagónico femenino (Ayo Edeberi compite como actriz secundaria). Y aquí la cuestión se puso peliaguda entre Jenna Ortega por Merlina y Natasha Lyonne por Poker Face. La lógica manda que la última reciba su estatuilla por su estelar Charlie Cole, una suerte de Columbo pelirroja, mal hablada con el superpoder de detectar una mentira. Sin embargo, hay una luz para antiguas ganadoras como Christina Applegate (Dead to Me) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel). Las apuestas están abiertas.

Bronca, por su parte, aparece como la gran candidata en miniserie. La producción de Lee Sung Jin con sus nueve nominación fue la más considerada en su categoría y viene con el espaldarazo de los Globos de Oro. Sus protagonistas, Ali Wong y Steven Yeun –también productores del proyecto- se desmarcan en esta comedia negrísima sobre lo que desata un incidente vial entre sus protagonistas. Hay una dependencia total en su guerra abierta en las calles de LA. Apenas un poco más cruda de lo que fue la huelga entre actores, guionistas y plataformas de contenido. La noche del lunes, sin embargo, unos y otros levantarán bandera blanca y estatuillas doradas.

Todos los nominados a los Premios Emmy





Mejor Actor en Serie de Drama

-Jeff Bridges (The Old Man)

-Brian Cox (Succession)

-Kieran Culkin (Succession)

-Bob Odenkirk (Better Call Saul)

-Pedro Pascal (The Last of Us)

-Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en Serie de Drama

-Sharon Horgan (Bad Sisters)

-Melanie Lynskey (Yellowjackets)

-Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

-Bella Ramsey (The Last of Us)

-Keri Russell (The Diplomat)

-Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

-F. Murray Abraham (The White Lotus)

-Nicholas Braun (Succession)

-Michael Imperioli (The White Lotus)

-Theo James (The White Lotus)

-Matthew Macfadyen (Succession)

-Alan Ruck (Succession)

-Will Sharpe (The White Lotus)

-Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

-Jennifer Coolidge (The White Lotus)

-Elizabeth Debicki (The Crown)

-Meghann Fahy (The White Lotus)

-Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

-Aubrey Plaza (The White Lotus)

-Rhea Seehorn (Better Call Saul)

-J. Smith-Cameron (Succession)

-Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Serie de Drama

-Andor (Disney+)

-Better Call Saul (AMC)

-The Crown (Netflix)

-House of the Dragon (HBO/Max)

-The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actriz en Serie Limitada, Película o Antología

-Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

-Jessica Chastain (George & Tammy)

-Dominique Fishback (Swarm)

-Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

-Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

-Ali Wong (Bronca)

Mejor Actor en Serie Limitada, Película o Antología

-Taron Egerton (Black Bird)

-Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

-Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

-Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

-Michael Shannon (George & Tammy)

-Steven Yeun (Bronca)

Mejor Serie Limitada, Película o Antología

-Bronca (Netflix)

-Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

-Daisy Jones & the Six (Prime Video)

-Fleishman Is in Trouble (FX)

-Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

-Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

-Paul Walter Hauser (Black Bird)

-Richard Jenkins (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

-Joseph Lee (Bronca)

-Ray Liotta (Black Bird)

-Young Mazino (Bronca)

-Jesse Plemons (Love & Death)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

-Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

-Maria Bello (Bronca)

-Claire Danes (Fleishman Is In Trouble)

-Juliette Lewis (Welcome to Chippendales)

-Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

-Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

-Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

-Christina Applegate (Dead to Me)

-Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Quinta Brunson (Abbott Elementary)

-Natasha Lyonne (Poker Face)

-Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Actor en Serie de Comedia

-Bill Hader (Barry)

-Martin Short (Only Murders in the Building)

-Jason Segel (Shrinking)

-Jason Sudeikis (Ted Lasso)

-Jeremy Allen White (El oso)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

-Anthony Carrigan (Barry)

-Phil Dunster (Ted Lasso)

-Brett Goldstein (Ted Lasso)

-James Marsden (Jury Duty)

-Ebon Moss-Bachrach (El oso)

-Tyler James Williams (Abbott Elementary)

-Henry Winkler (Barry)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

-Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

-Ayo Edebiri (El oso)

-Janelle James (Abbott Elementary)

-Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

-Juno Temple (Ted Lasso)

-Hannah Waddingham (Ted Lasso)

-Jessica Williams (Shrinking)

Mejor Serie de Comedia

-Abbott Elementary (ABC)

-Barry (HBO/Max)

-El oso (FX)

-Jury Duty (Freevee)

-The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

-Only Murders in the Building (Hulu)

-Ted Lasso (Apple TV+)

-Wednesday (Netflix)

Mejor talk show

-The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

-Jimmy Kimmel Live! (ABC)

-Late Night With Seth Meyers (NBC)

-The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

-The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor Reality

-The Amazing Race (CBS)

-RuPaul’s Drag Race (VH1)

-Survivor (CBS)

-Top Chef (Bravo)

-The Voice (NBC)