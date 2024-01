Un homicidio de los imposibles. Un transatlántico exclusivo viaja por el Mediterráneo. Hay una lista jugosa de sospechosos y, por esas "casualidades" del destino, entre los pasajeros se encuentra un detective de fama internacional. La muerte y otros accidentes (sus dos primeros episodios se estrenan mañana por Star+) adscribe sin empacho a los mandatos del whodunnit postmoderno. Pero además de Agatha Christie en clave centennial, lo que aparece por aquí es la máxima nabokoviana sobre “los detalles...los divinos detalles”. En sus diez episodios, se alerta que cualquier pormenor es relevante a la hora de resolver un crimen. Sea una voz en off, desde lo visual, la producción de Mike Weiss y Heidi Cole McAdams, se asume como un relato de cajas chinas donde la sorpresa está “más allá de la ilusión”.

A bordo del SS Varuna era lujo y vulgaridad. Champagne en la piscina, negocios entre la élite global y humillaciones a la tripulación. Hasta que en un camarote aparece un cadáver. “Es una muerte horrible pero poética en cierta manera", describe la gerenta de la embarcación de cara al apuñalado. El crimen resulta un macguffin que tiene como principal sospechosa a Imogene Scott (Violett Beane). Una mujer astuta y bellísima que disfruta de un mundo al que no pertenece. Se trata de la mejor amiga de la heredera de un clan que tomó el transatlántico como propio y tuvo la mala idea de meterse en la habitación del futuro occiso. Quien queda a cargo del caso es Rufus Coteworth (Mandy Patinkin), otrora mejor investigador privado del planeta y al que Imogene le guarda rencor por un hecho muy puntual de su infancia. Dos décadas antes, el célebre detective había dejado irresoluta la investigación sobre el horrible asesinato de la madre de la protagonista. ¿Los motivos? A desentrañar durante los diez episodios que componen el relato.

"El mundo es horrible y la gente es triste, pero eso queda en la costa", sugiere alguien sobre este cruce de caminos entre las manías visuales de Wes Anderson, más las temáticas y criaturas de Ruben Östlund. Sus responsables, empero, definieron a la ficción como un diagrama de Venn con varios intereses. “Una de las cosas que más nos gustan de este género es el juego y la idea de cómo todos tratan de resolverlo todo el tiempo. Queríamos asegurarnos de jugar sin trampas con la audiencia y de incluir elementos con los que nuestros detectives hogareños pudieran seguir el caso y así descubrirlo”, señaló McAdams. Una regla tácita de este formato, obviamente, reside en la amplia gama de posibles culpables. Desde el jerarca del clan Collier, sus hijos, el abogado de la firma, un cura con un hijo tiktoker, los miembros de la tripulación, una política en búsqueda de fondos y hasta los integrantes de un imperio chino dedicado a la moda, están en la mira de Coteworth. “Lo más estúpido que la gente dice es que la explicación más simple es la correcta. Yo nunca tomé esos casos. Tomé los imposibles y por eso fui rico, durante un tiempo”, se jacta el investigador que tendrá como Watson a la persona más incriminada en el asesinato.

¿Pero por qué vuelven Imogene y Coteworth a verse las caras tras dos décadas? ¿Justo tenía que ser durante el viaje de retiro del magante? ¿Qué secretos guarda esta embarcación que homenajea al pasado con su fanfarria? “Las coincidencias son pistas bien vestidas”, se dice por allí. En ese barco donde todos esconden algo, se desentrañan varias incógnitas y ponen a prueba las coartadas a cargo de personajes bastante rebuscados. Es evidente que en su forma y contenido, más la puesta en escena art déco, La muerte y otros accidentes forma parte de la larga lista de hijo no reconocidos de Entre navajas y secretos (Rian Johnson; 2019). Dicho de otro modo, a Benoit Blanc le ha surgido competencia en altamar.

Programados

* El Upside Down comenzó a dar vueltas por última vez. Netflix anunció el inicio del rodaje de lo que será la quinta temporada de Stranger Things. La creación de los hermanos Duffer, sin embargo, ya tiene dos proyectos derivados en marcha: Stranger Things: The First Shadow que podrá verse en vivo en el West End de Londres, además de un spinoff animado aún sin título.

* Novedades sobre The White Lotus y The Last of Us. Las dos producciones de HBO Max ya cuentan con nuevas incorporaciones en su elenco. Carrie Coon, Jason Isaac y Michelle Monaghan son algunos de los nombres que se suman a la premiada miniserie de Mike White que comenzará a ser filmarse en febrero. En esta ocasión, se sigue a un grupo de huéspedes de la franquicia hotelera en Tailandia. Por otro lado, Kaitlyn Denver (Inconcebible) tendrá un papel clave en la segunda temporada de la entrega postapocalíptica basada en un videojuego. Encarnará a Abby, “una soldado habilidosa cuya vista del mundo entre blanco y negro se ve desafiada mientras busca venganza por aquellos que amaba”. No esperen buenas onda con Joel ni con Abby.

* Los ocho capítulos de Sr. & Sra. Smith podrán verse por Prime Video desde el próximo 2 de febrero. Donald Glover (Atlanta) y Maya Erskine (Pen15) serán los Brad Pitt y Angelina Jolie de esta adaptación seriada de la película que viene con algunas vueltas de timón. En este caso, la pareja se casó para poder formar parte de una misteriosa agencia de espías. Claro que John y Jane Smith empezarán a mezclar lo profesional con lo personal. La ficción se destaca por un elenco variopinto con los nombres de Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgård, Ron Perlman y Ursula Corbero, entre otros. Misiones de alto riesgo, enamoramiento, viajes por el mundo y el riesgo de llevar el trabajo a casa.

El personaje

Lorna Brady de La mujer en la pared (Ruth Wilson). La irlandesa se despierta una mañana con un cadáver en su hogar. No tiene ni idea de quién es la persona muerta, sí que tiene ataques extremos de sonambulismo desde que le robaron a su hija recién nacida. Que la hayan visto con un hacha por las calles de su pueblo tampoco la ayuda demasiado. Que sea una sobreviviente de las infames Lavanderías de la Magdalena católicas le da una capa más tortuosa al asunto. Se la podrá ver desde el próximo viernes 20 por Paramount+.