Rosario aportará su movilización gremial al paro general convocado para el miércoles 24 por las centrales obreras en todo el país. Para ello cunden reuniones entre referentes gremiales de la región para coordinar acciones en lo que será una protesta nacional contra el rumbo demostrado por el gobierno de Javier Milei con el DNU 70/23 y el proyecto de ley ómnibus.

Los sindicatos adheridos a CGT retomarán hoy en Rosario la reunión que comenzó el lunes en la sede de Pasteleros, donde comenzó a tomar forma la medida de fuerza ya convocada por esa central obrera a nivel país. Por otra parte, el Movimiento Sindical Rosario (MSR) articula con la Multisectorial contra el DNU y la Ley Ómnibus, y buscan consensuar con los sindicatos cegetistas, de manera de organizar una sola concentración popular. Lo anunciarán mañana en conferencia de prensa.

La misma intención cocina la CTA Autónoma, cuyos referentes mantienen conversaciones con los otros frentes gremiales con el objetivo de unificar la protesta y procurar coordinar con los sindicatos cegetistas.

"Vamos a movilizar todo lo posible en Rosario, como lo será en el país. No solo trabajadores agremiados, todo aquel que quiera protestar tendrá que salir para expresarle al gobierno el descontento popular", adelantó Antonio Donello, secretario general de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica, enrolada en la CGT.

La UOM emitió la semana pasada un alerta sobre la crisis que se avecina para esa rama de la industria si el Ejecutivo nacional consigue avanzar con la desregulación de la economía y la apertura de la importación que declama. Según el cálculo, se trata de unos 70.000 puestos laborales en riesgo.

UOM Rosario tiene 16.000 afiliados en esta región, y el diagnóstico va en esa línea. "El sector que anticipa una situación más delicada es la industria de línea blanca. No solo si Milei abre la importación, también con esta pulverización del poder adquisitivo que causa un derrumbe del consumo interno, por lo tanto una producción en baja, suspensiones de personal, cierre de fábricas y así... es un ciclo que lamentablemente en Argentina hemos visto ya", analizó Donello en diálogo con Rosario/12.

El metalúrgico adelantó que en los últimos días la gremial local recibió información sobre medidas de recorte y achique en fábricas de la región. En su opinión, el panorama de ajuste se hará ostensible en febrero.

"Hay gente que todavía banca este gobierno, aunque en un mes ya demostró lo que vino a hacer. Algunos será por desconocimiento, por no darse cuenta de la pérdida progresiva de derechos que tarde o temprano les afectará. Luego, gente joven que quizás no sabe de las luchas del movimiento obrero para lograr derechos que sus mayores, sus familiares tienen y no se dan cuenta... hasta que lo pierdan. Y también hay gente que banca esto por bronca a la etapa anterior, pero que ya se está arrepintiendo", analizó Donello.

La CGT Rosario, por lo tanto, definirá hoy la modalidad del paro en la región y la movilización en la calle. De momento, se consensuó organizar una concentración central en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobierno. La consigna es "el rechazo al DNU y a la ley ómnibus del gobierno nacional que en su interior contienen herramientas para podar derechos laborales", señaló un portavoz de la primera reunión.

Otra vertiente obrera que participa de la organización es el MSR, que anteayer colmó la sala Luz y Fuerza con la presentación de la diputada nacional y directora del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), Julia Strada, con una elocuente disertación sobre el impacto de las medidas del gobierno.

Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza Rosario, anticipó a este diario que están en momento de definiciones y diálogo con las instituciones que integran la Multisectorial, de manera de organizar una protesta común. En el mismo sentido, procuran lo mismo con los sindicatos de CGT. "Tratamos de que haya una sola marcha, no dividir, pero desde luego que todos adherimos al paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo desde las 12, y en nuestro caso garantizando guardias mínimas como siempre lo hicimos, y sin generar provocaciones", señaló el dirigente lucifuercista.

Este espacio gremial, junto con otras expresiones sociales de Rosario, presentará la modalidad de huelga mañana a las 10, en una conferencia de prensa a desarrollarse en el Concejo Municipal.

Desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, la intención va en esa línea: lograr acuerdo con los dos sectores de CGT a nivel local que deliberan acerca de cómo organizar la movilización. "Estamos manteniendo reuniones con todos los sectores, a ver si se logra la unidad", dijo una fuente de esta central sindical. Algo empezará a despuntar hoy en el plenario que realizará Amsafé Rosario.

Mientras tanto, quedaron como estímulo los conceptos expuestos el lunes por la diputada Strada en la sala de Paraguay al 1100. "La ley ómnibus no es para discutir el régimen electoral, no es para discutir legislación penal, más allá de que algunas cosas van a tener que hacer pasar, es una ley para terminar de enajenar, es decir, terminar de sacarnos al pueblo argentino lo que todavía no pudieron sacar entre la dictadura, los 90 y el macrismo", develó la economista rosarina.

La legisladora de Unión por la Patria recalcó el alarma por la ofensiva de una ola privatizadora que esta vez puede ser irreversible. "Vienen a sacarnos 41 empresas del Estado, que yo creo que por cómo está la situación sería muy difícil volver a recuperar. No puede venderse el Banco Nación, Correo, Arsat que ya tiene siete interesados. Está claro que hay negocios de atrás. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son unos 15.000 millones de dólares que van cambiando de valor, ya dijo el ministro de Economía, en realidad el Secretario de Finanzas, que valen 5.000 millones de dólares nada más, por ende las estaría vendiendo a precio de remate", reveló.