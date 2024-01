La Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la AFA difundió hoy los días y horarios para las primeras seis fechas de la Copa de la Liga, en donde habrá fuertes cruces como Racing vs San Lorenzo, Talleres vs Instituto o Independiente vs Rosario Central. El torneo comienza este jueves 25 de enero de 2024. Contra quienes juegan Boca y River.

Así, la séptima fecha de la Copa de la Liga estará destinada a los clásicos y sus emparejamientos, por lo que allí se produciría el superclásico entre xeneizes y millonarios; el clásico de Avellaneda; el de Rosario; el de La Plata, y más.

Según deslizaron desde la organización de la LPF, la programación incluirá partidos que se disputarán entresemana para "jugar todo lo que se pueda", antes de los compromisos por la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Fecha 1

Jueves 25 de enero:

19.00: Tigre vs Sarmiento (Zona B) e Instituto vs Deportivo Riestra (Zona A)

(Zona B) e (Zona A) 21.15: Central Córdoba vs Newell’s (Zona B) y Atlético Tucumán vs Rosario Central (Zona A)

Viernes 26 de enero

19.00: Talleres vs Gimnasia (Zona A) y Barracas Central vs Vélez (Zona A)

(Zona A) y (Zona A) 21.15: Independiente Rivadavia vs Independiente (Zona A) y Banfield vs Huracán (Zona A)

Sábado 27 de enero

17.00: San Lorenzo vs Lanús (Zona B)

(Zona B) 19.00: Platense vs Boca (Zona B)

(Zona B) 21.00: Racing vs Unión (Zona B)

Domingo 28 de enero

17.00: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (Zona B)

(Zona B) 19.00: River vs Argentinos (Zona A)

(Zona A) 21.00: Estudiantes vs Belgrano (Zona B)

Fecha 2

Lunes 29 de enero

21.00: Instituto vs Atlético Tucumán (Zona A)

Martes 30 de enero

17.00: Gimnasia vs Independiente Rivadavia (Zona A)

(Zona A) 19.15: Huracán vs Talleres (Zona A) y Rosario Central vs Banfield (Zona A)

(Zona A) y (Zona A) 21.30 Lanús vs Newell’s (Zona B) y Vélez vs Independiente (Zona A)

Miércoles 31 de enero

17.00: Argentinos vs Deportivo Riestra (Zona A) y Defensa y Justicia vs Platense (Zona B)

(Zona A) y (Zona B) 19.15: Belgrano vs San Lorenzo (Zona B)

(Zona B) 20.00: Racing vs Tigre (Zona B)

(Zona B) 21.30: Barracas Central vs River (Zona A)

Jueves 1 de febrero

19.00 Boca vs Sarmiento (Zona B)

(Zona B) 21.30 Unión vs Estudiantes (Zona B) y Central Córdoba vs Godoy Cruz (Zona B)

Fecha 3

Sábado 3 de febrero

19.00: Independiente vs Gimnasia (Zona A)

(Zona A) 21.15: Independiente Rivadavia vs Huracán (Zona A) y Talleres vs Rosario Central (Zona A)

Domingo 4 de febrero

17.00: Deportivo Riestra vs Barracas Central (Zona A)

vs (Zona A) 19.15: River vs Vélez (Zona A)

(Zona A) 21.30: Newell’s vs Belgrano (Zona B) y Platense vs Central Córdoba (Zona B)

Lunes 5 de febrero

17.00: San Lorenzo vs Unión (Zona B) y Godoy Cruz vs Lanús (Zona B)

(Zona B) y (Zona B) 19.15: Tigre vs Boca (Zona B)

(Zona B) 21.30: Estudiantes vs Racing (Zona B) y Banfield vs Instituto (Zona A)

Martes 6 de febrero

19.00 Sarmiento vs Defensa y Justicia (Zona B)

(Zona B) 21.00 Atlético Tucumán vs Argentinos (Zona A)

Foto: Télam.

Fecha 4

Jueves 8 de febrero

20.00: Huracán vs Independiente (Zona A)

(Zona A) 21.00: Rosario Central vs Independiente Rivadavia (Zona A)

Viernes 9 de febrero

19.00: Unión vs Newell’s (Zona B) y Estudiantes vs Tigre (Zona B)

(Zona B) y (Zona B) 21.15: Vélez vs Gimnasia (Zona A) y Racing vs San Lorenzo (Zona B)

Sábado 10 de febrero

17.00: Argentinos vs Banfield (Zona A)

(Zona A) 19.15: Boca vs Defensa y Justicia (Zona B)

(Zona B) 21.30: Belgrano vs Godoy Cruz (Zona B) y Central Córdoba vs Sarmiento (Zona B)

Domingo 11 de febrero

17.00: Deportivo Riestra vs River (Zona A)

vs (Zona A) 19.00: Lanús vs Platense (Zona B)

(Zona B) 21.00: Barracas Central vs Atlético Tucumán (Zona A)

Lunes 12 de febrero

19.00: Instituto vs Talleres (Zona A)

Foto: Télam.

Fecha 5

Lunes 12 de febrero

21.00: Newell’s vs Racing (Zona B)

Martes 13 de febrero

17.00: San Lorenzo vs Estudiantes (Zona B) y Godoy Cruz vs Unión (Zona B)

(Zona B) y (Zona B) 19.15: Gimnasia vs Huracán (Zona A)

(Zona A) 21.30: Independiente vs Rosario Central (Zona A)

Foto: Télam.

Miércoles 14 de febrero

17.00: Sarmiento vs Lanús (Zona B) y Tigre vs Defensa y Justicia (Zona B)

(Zona B) y (Zona B) 19.15: Banfield vs Barracas Central (Zona A) y Boca vs Central Córdoba (Zona B)

(Zona A) y (Zona B) 21.30: Atlético Tucumán vs River (Zona A)

Jueves 15 de febrero

17.00: Deportivo Riestra vs Vélez (Zona A)

vs (Zona A) 19.00: Platense vs Belgrano (Zona B)

(Zona B) 19.15: Independiente Rivadavia vs Instituto (Zona A)

(Zona A) 21.30: Talleres vs Argentinos (Zona A)

Fecha 6

Sábado 17 de febrero

17.00: San Lorenzo vs Tigre (Zona B)

(Zona B) 19.00: Racing vs Godoy Cruz (Zona B)

(Zona B) 21.00: Rosario Central vs Gimnasia (Zona A)

Domingo 18 de febrero

17.00: Vélez vs Huracán (Zona A) y Instituto vs Independiente (Zona A)

(Zona A) y (Zona A) 19.15: River vs Banfield (Zona A)

(Zona A) 21.30: Lanús vs Boca (Zona B)

Lunes 19 de febrero

17.00: Deportivo Riestra vs Atlético Tucumán (Zona A)

(Zona A) 19.15: Estudiantes vs Newell’s (Zona B) y Barracas Central vs Talleres (Zona A)

(Zona B) y (Zona A) 21.30 Unión vs Platense (Zona B) y Belgrano vs Sarmiento (Zona B)

Martes 20 de febrero

17.00: Argentinos vs Independiente Rivadavia (Zona A)

(Zona A) 20.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona B)

Seguí leyendo: