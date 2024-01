La ilusión de Tomás Etcheverry y Sebastián Báez de continuar avanzando en el Abierto de Australia chocó de frente contra la presencia de dos de los candidatos más firmes a ganar el torneo: el platense se encontró con un recuperado Novak Djokovic y el bonaerense poco pudo hacer ante un inspiradísimo Jannik Sinner. De esa forma, ambos jugadores se despidieron del Melbourne Park y dejaron el certamen sin representantes argentinos.

El uno del mundo, ganador en 10 ocasiones el Abierto australiano, venció a Etcheverry (32) por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2) en dos horas y 29 minutos de juego para instalarse en los octavos de final. Un rato antes, la despedida había sido para Báez, que cayó ante el italiano Sinner, número cuatro del ranking, por un lapidario 6-0, 6-1 y 6-3 en una hora y 50 minutos.

El nivel mostrado en las primeras dos rondas, con victorias en sets corridos ante el escocés Andy Murray y el francés Gael Monfils, había generado expectativas respecto a la dificultad que Etcheverry le podía oponer a Djokovic, sobre todo porque el serbio no se había mostrado invulnerable en las primeras dos vueltas ante el croata Dino Prizmic y el australiano Alexi Popyrin. Sin embargo, esta vez el serbio exhibió un nivel acorde a su jerarquía luego de dos partidos sin gran relevancia en las primeras rondas.

Etcheverry jugó un gran partido, de igual a igual, forzando el tie break en el tercer set, que duró 68 minutos, pero ante un Djokovic que jugó su mejor partido no tuvo chances. El serbio dominó desde el servicio y aprovechó las ocasiones que tuvo para asegurar los dos primeros parciales. En el tercero, la cada uno mantuvo su servicio, sin provocar chances, pero el serbio mostró su mejor versión en el tie break y cerró el partido. En la próxima ronda, su rival será el francés Adrian Mannarino, que se impuso al estadounidense Ben Shelton en cinco sets.

"Creo que arranqué un poco tenso el partido. Me fue muy difícil devolver en los dos primeros sets, es un punto a mejorar. En el tercero levanté el nivel y mostré una intensidad mucho mayor, pero creo que en el tie break no me dio chances. El planteó un partido difícil de contrarrestar, aunque es parte de seguir aprendiendo, él es el mejor, ¿no? Por algo es el número uno", expresó Etcheverry en charla con ESPN.



Djokovic, en tanto, dejó en claro que el potencial que tiene su rival. "Es un muy buen chico. Es fantástico para el tenis argentino que lo esté haciendo cada vez mejor y mejor. Estoy seguro de que veremos mucho de él en los grandes escenarios en el futuro", expresó el serbio sobre el platense.

Más temprano, Báez no pudo competir ante el número cuatro del mundo, el italiano Jannik Sinner, que lo derrotó categóricamente por 6-0, 6-1 y 6-3. La potencia del europeo fue demasiado para el argentino, que para colmo no pudo aprovechar ninguna de las cuatro posibilidades de quiebre que generó a lo largo del encuentro. Sinner se medirá en la próxima ronda ante el ruso Karen Khachanov, que se impuso al checo Tomas Machac por 6-4, 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (7-5).

En otros resultados de la tercera ronda, el estadounidense Taylor Fritz venció al húngaro Fabian Morazsan por 3-6, 6-4, 6-2 y 6-2 y el griego Stefanos Tsitsipas al francés Luca Van Assche por 6-3, 6-0 y 6-4.