Sectores de Mendoza y Neuquén están bajo alerta amarilla por tormentas severas, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este lunes 22 de enero. Además, rige un alerta por temperaturas extremas en ocho provincias, entre ellas Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las zonas de Mendoza bajo alerta por tormentas localmente fuertes pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Imagen: SMN.

Los valores de precipitación acumulada previstos varían entre 30 y 50 mm, aunque pueden ser superados en forma puntual. En tanto, los valores de precipitaciones acumuladas para Neuquén varían entre los 10 y 20 mm.

Las recomendaciones del SMN en caso de alerta amarilla incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las provincias bajo alerta por altas temperaturas

Las zonas afectadas por la advertencia amarilla del SMN por temperaturas extremas son el este de Mendoza y Neuquén, el oeste de La Pampa, Buenos Aires y Santa Cruz, gran parte de Río Negro y la totalidad de Tierra del Fuego.

Imagen: SMN.

Las alertas amarillas por calor extremo pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Para prevenir un golpe de calor y cuidar la salud al momento de salir al exterior, el Ministerio de Salud recomienda:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas). Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera , holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

De todas maneras, ante una sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, la recomendación es pedir de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a la sombra e intentar refrescarla.



