En el marco de una cartelera de verano con multiplicidad de ofertas, Disney desembarca con su propia apuesta: La Caja Mágica. Con formato de musical, y una ambiciosa puesta en escena, el gigante de la animación sube a escena para celebrar un siglo cumplido construyendo fantasía e interpelando a las infancias. Esculturas animadas, un elenco numeroso de artistas, orquesta en vivo y una partitura original donde no faltan sus canciones más icónicas, se combinan arriba del escenario del Teatro Ópera para disfrute de grandes y chicos. Las entradas pueden adquirirse en Ticketek.com.ar



“Este musical es una experiencia única, que resume cien años de contenidos de Disney en una aventura muy intensa, con muchas emociones, ternura, risas y nostalgia. Todo se combina para que el espectador sienta que en una hora y media ha recorrido el universo completo de Disney”, sintetiza Felipe Gamba Paredes, el productor general a cargo del desarrollo creativo del musical para Disney Theatrical Group. El equipo se completa con Thaddeus McWhinnie Phillips (guionista, director y codiseñador de la escenografía), Lynne Kurdziel Formato (codirectora y coreógrafa), e Isaac Saul (director musical, arreglista y orquestador).

Las expectativas generadas están a la altura de lo que el proyecto promete, dado que este es el debut mundial, en Latinoamérica y Argentina, del primer musical de la división teatral de los Estudios Disney en Broadway. Desarrollado por Disney Theatrical Group, presentado en asociación con Fever, y con la producción local de RGB Entertainment, el espectáculo suma (no podía ser de otra manera) a Mickey Mouse, Minnie Mouse, a Donald, Daisy, Goofy y Pluto, pero además hace un repaso por muchos de los clásicos animados que trascendieron la pantalla grande.

En la sala, suenan fragmentos de más de ochenta canciones escritas por reconocidos autores y compositores como Alan Menken, Phil Collins, Elton John, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, Lin-Manuel Miranda, Tim Rice, Richard y Robert Sherman y Hans Zimmer, entre otros. Y entre los principales títulos, figuran: "Un mundo ideal" (Aladdín); "No se habla de Bruno" (Encanto); "Cuán lejos voy" (Moana: Un mar de aventuras); "Ciclo sin fin" (El Rey León); "Libre soy" (Frozen: Una aventura congelada) y "This wish" (del reciente estreno Wish: El poder de los deseos).

Pero lo más destacable, según el productor colombiano, es que la puesta que vino a Buenos Aires, y que podrá verse hasta marzo, está dedicada no solamente a los más chiquitos de la platea sino, y muy especialmente, a los más grandes. “Es un espectáculo que concebimos para ayudar a los adultos a despertar ese niño interior que se adormece con el tiempo, cuando la vida se va haciendo complicada. La idea es que el público adulto se despoje de esas capas y se reencuentre con sus inicios”.

-En Buenos Aires, esta temporada teatral tiene una importante diversidad de propuestas. ¿Cuáles cree que son las características que logran que este musical sea una alternativa atractiva para los espectadores que eligen ir al teatro este verano?

-La Caja Mágica ofrece una oportunidad que es bastante única porque intenta reunir mucho contenido en una sola experiencia y eso se transforma en una aventura muy distinta a cualquier otro espectáculo. Nuestra intención es celebrar cien años de historias. Por eso, tenemos más de ochenta fragmentos de canciones en la obra. El resultado es como un tapiz que hemos ido armando con retazos. Y esa construcción le brinda al público una vivencia con una profundidad de campo muy especial.

-¿Cuáles son los máximos desafíos de montar una producción de Disney, con todo el peso cultural que esa marca tiene?

-Los desafíos son muchos, y de distinta índole. Cuando se habla de Disney, para los espectadores de todo el mundo hay, sin duda, una expectativa de calidad, de rigor y de estética, porque saben del amor que siempre le ha puesto Disney a cada uno de sus proyectos, como son los parques temáticos, sus películas y sus espectáculos de teatro. Y llegar a entregar una puesta que esté a la altura de esa expectativa requiere de un esfuerzo enorme. Ha sido muy conmovedor trabajar con este equipo integrado por artistas talentosísimos, técnicos impresionantes y músicos excelentes.

-Disney es una fábrica de crear clásicos que han interpelado a distintas generaciones. ¿Cómo advierte que ese legado histórico dialoga con los niños y niñas de hoy?

-Como precisamente Disney es una fábrica que ha estado creando clásicos durante cien años, siempre ha tenido una relación muy particular con las infancias en cada momento histórico. El mundo ha cambiado mucho a lo largo del último siglo, y creo que uno de los grandes logros de la compañía ha sido saber continuar el diálogo de una manera relevante con el público infantil. Pero lo que es más impresionante aún es que los clásicos que se hicieron en los años treinta, cuarenta y cincuenta siguen siendo relevantes y siguen teniendo un vínculo igualmente contemporáneo con las audiencias de hoy. Los contenidos de Disney siempre son válidos porque no envejecen.

*La Caja Mágica puede verse en el Teatro Ópera (Corrientes 860), con funciones los martes, miércoles y jueves a las 20, viernes y sábados a las 18.30 y 21.30 y domingos a las 19. Más información en: disneylacajamagica.com/buenos-aires/