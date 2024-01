Los restos de Umma Aguilera, la hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich asesinada durante un intento de robo en el partido de Lomas de Zamora, eran velados este martes en la localidad de Banfield.

En medio del dolor de sus familiares y amigos, la búsqueda de los responsables del crimen continúa. Según afirmó la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, los integrantes de la banda de asaltantes ya fueron identificados. Hay un sospechoso detenido, que será indagado en las próximas horas, y otros tres que permanecen prófugos.

Crimen de Umma: buscan a tres integrantes de la banda



Esta mañana Bullrich aseguró que los investigadores ya cuentan con "todos los datos de las personas que participaron" en el intento de asalto y crimen de Umma y resaltó que están siendo buscados "uno por uno".

"Se está atrás de los asesinos, esa es la tarea más importante y fundamental que se está realizando en este momento", dijo en declaraciones a radio Urbana Play.



La ministra descartó que el crimen de la nena haya tenido alguna motivación distinta al robo, al ser consultada sobre si podía tener relación con la tarea de custodio del padre de la víctima. "Nosotros consideramos que ha sido al voleo, que han sido unos delincuentes que vieron un auto saliendo y bueno...no creo que haya otro tipo de hipótesis, por lo menos no es lo que maneja ninguna fuerza de seguridad. Fue uno de los tantos hechos de inseguridad que suceden, es una zona muy compleja de Lomas de Zamora, una zona caliente del delito", precisó.

Último adiós a Umma y marcha en reclamo de Justicia

Los restos de Umma son despedidos desde las 8.30 de esta mañana en una cochería ubicada en Zapata 98, de la localidad bonaerense Banfield.

Está previsto que a las 15.30 el cotejo fúnebre traslade los restos de la chiquita de 9 años al cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación.

Despiden los restos de Umma Aguirre. Imagen NA

Según trascendió, allegados a la familia de Umma preparan una marcha para reclamar justicia. La convocatoria será a las 19 hs, en la esquina de Pio Baroja y Paris, a pocos metros de la casa de la familia Aguirre.



Cómo fue el crimen de Umma

El crimen de Umma Aguilera se registró, cuando el efectivo de la PFA—asignado a la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich—. Lo acompañaba su hija Umma, de 9 años.Cuando aún el policía no había llegado a tomar la calle,. Dosy se aproximaron para asaltarlos.

Según las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la cuadra,

Aguilera aceleró y trató de escapar, momento en el que los asaltantes dispararon hacia la parte trasera del vehículo.





En la filmación se ve que luego los asaltantes regresan al auto en el que habían llegado, mientras que unos metros más adelante el policía detiene la marcha y abre la puerta trasera del auto para asistir a su hija, que había sido alcanzada por las balas y estaba herida.



Umma sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos, por lo que fue primero trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al hospital Churruca, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta que falleció.



La madre de la nena, también integrante de la PFA, fue testigo de lo que pasó. Ya que al momento del intento de robo estaba cerrando el portón de la casa.

