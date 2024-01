El movimiento obrero hizo punta en posicionar en la calle el rechazo a la Ley ómnibus y el DNU, dos de los principales pilares sobre los que el Presidente Javier Milei intenta construir su estrategia de gobierno, y rápidamente comenzó a cosechar adhesiones. Los organismos de derechos humanos no fueron la excepción. “Ahí vamos a estar expresando nuestro repudio y sumando a la unidad del pueblo”, destacó Taty Almeida, una de las referentes de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo que estarán presentes. “Estaremos para decir al Gobierno y a los diputados que estas medidas son atrocidades, que no estamos de acuerdo”, sumó su compañera de pañuelo blanco Nora Cortiñas. Marcharán también la Asociación Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., Nietes, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Encuentro Militante “Cachito Fukman” y otros colectivos de sobrevivientes del genocidio de la última dictadura cívico militar.

Las agrupaciones que integran la mesa nacional de organismos de derechos humanos expresaron su adhesión a la medida de fuerza y manifestación que organizaron de manera conjunta la CGT y las CTAs. “Este 24 de enero marchamos para expresar en las calles el repudio a las políticas de miseria, exclusión y hambre que el gobierno nacional y sus aliados nos imponen”, se posicionaron a través de un comunicado la Línea Fundadora de las Madres y Familiares, la APDH y la APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria Verdad Justicia Zona Norte, el colectivo de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

A los organismos les preocupa “la pretensión que anima al Poder Ejecutivo y sus socios de entregar nuestros bienes y recursos naturales y privar a millones de ciudadanos y ciudadanas de derechos humanos fundamentales”, lo que, en su análisis, compromete “gravemente el presente y el futuro de la Argentina como Nación soberana”. “Invitamos a ganar las calles, ejerciendo el supremo derecho de manifestarnos pacíficamente en defensa de la vida, la libertad y la dignidad de nuestro Pueblo”, concluyen su posicionamiento.

La columna de organismos, con las Madres a la cabeza, concentrará desde las 12.30 en Avenida de Mayo y San José. Taty Almeida, Clara Weinstein y Vera Jarach; Nora Cortiñas, Mirtha Baravalle y Elia Espen sumarán sus pañuelos blancos a las pancartas que avanzarán hacia el Congreso con el objetivo de llevar al palacio legislativo el repudio total a la Ley ómnibus y el DNU que el Gobierno de Milei pretende aprobar. “Se están violando derechos humanos adquiridos, por los que trabajamos muchos años, que hacen al bienestar del pueblo. Los quieren borrar de un plumazo, debemos impedirlo”, apuntó Cortiñas. “Va a ser muy alentador ver que somos miles los que estamos repudiando esta ley, el DNU y en definitiva a este gobierno que ya demostró, a pocas semanas de haber empezado, que es nefasto. Es importante sabernos unidos porque un pueblo unido jamás será vencido”, completó Almeida.

La columna de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se sumará a la movilización desde su sede, en Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña. Madres de las regionales provinciales viajaron para participar de la convocatoria especialmente y "demostrarle al Gobierno que el pueblo es el que tiene el poder y va a estar en las calles de todo el país", expresó Carmen Arias.

Desde las 11, unas cuadras más atrás, se congregarán militantes de H.I.J.O.S., Nietes, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas de Plaza de Mayo, que la semana pasada emitió un comunicado con la convocatoria. “Somos parte de un movimiento muy grande que va a defender la Patria y la memoria”, definió Giselle Tepper, de la regional Capital de H.I.J.O.S. “Es ahora, es el momento de poner toda la memoria en la calle y de demostrar que a pesar de todo el odio, el negacionismo y la violencia que propagan este gobierno y sus socios, a quienes muchas veces no les vemos la cara, pero conocemos a través de todos los embates a la democracia en nuestra historia, vamos a dar la respuesta que damos siempre: movilización, organización, rebeldía, resistencia y memoria”, completó Tepper. Desde Nietes convocaron especialmente a las “juventudes de todo el país, para defender sus derechos al grito de “La Patria no se vende”. “Está en juego el futuro del país y de las próximas generaciones”, advirtieron.

“A 40 años de recuperada la Democracia, el contrato social que conquistamos con el sacrificio de todos y todas quedará abolido si no somos capaces de poner un freno a este gobierno de ultraderecha que amenaza, insulta y extorsiona a cualquiera que se oponga a la entrega lisa y llana de nuestra Patria y todos sus recursos”, advirtieron desde la Asociación Víctor Basterra de Sobrevivientes y testigos de la ESMA, que también participará como colectivo. La Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, por su parte, convoca directamente al encuentro en la Plaza de los dos Congresos, desde las 12. El Encuentro Militante “Cachito Fukman” concentrará desde las 10 en plaza Lorea, en Rivadavia y Sáenz Peña.