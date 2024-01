Un kayak sin tripulante fue encontrado hoy el partido bonaerense de Tres Arroyos y se investiga si es del joven que había salido desde Claromecó el pasado domingo. Así lo informó la Secretaria de Seguridad de la municipalidad de Tres Arroyos: "La aeronave CASA C-212 de Prefectura que participa en la búsqueda desde hoy a la mañana, detectó a 19 millas náuticas un kayak sin tripulante".

En estos momentos se está tratando de establecer si concuerda con el que habría alquilado el joven el domingo por la tarde en Claromecó. En el lugar trabaja personal de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y Prefectura en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos. Este operativo se enmarca en la búsqueda de Federico Saihueque Cuevas, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el domingo, luego de haber alquilado un kayak en el balneario de Claromecó, distrito bonaerense de Tres Arroyos.

El Juzgado Federal de Necochea a cargo de Bernardo Bibel inició un expediente caratulado como "búsqueda de persona" y comenzó con distintas tareas de investigación al tratarse de un sector náutico con competencia federal. Bibel sostuvo que "siempre la esperanza está", que se trabaja en el operativo de búsqueda y que en el marco del rastrillaje "no hay posibilidades de que se adentrara tanto", dijo en referencia al mar.



"Creemos que por las corrientes tiene que haber ido para la zona del Caracolero, donde fue arrastrado el kayak con la persona", agregó en referencia a un sector ubicado entre Claromecó y Reta. "Es un hecho muy desgraciado, nosotros intervenimos porque se trata de una embarcación que no es de autopropulsión", dijo.



En cuanto a la reconstrucción del hecho, el juez hizo referencia a que el muchacho había alquilado el kayak en la zona de Puerto Mosquito, de Claromecó, donde hay un arroyo con salida al mar.



"Es una zona del arroyo, quien alquila es para estar por ahí, no es para salir al mar", dijo el juez Federal al indicar que Saihueque Cuevas "estaba con chaleco, incluso supimos que tenía una mochila" por lo que "estamos reconstruyendo todo".



El juez agregó que se está tratando de determinar "la intervención del cuerpo de guardavidas, pero forma parte de la investigación para ver qué tipo de contacto real y concreto hubo". Es que según diversos testimonios y fuentes consultadas el joven "habría sido divisado el domingo a unos 5.000 metros mar adentro, en línea recta a la bajada de Dunamar pasadas las 19". En ese sentido, se informó que "al ser invitado a volver a la costa manifestó encontrarse bien".



Saihueque Cuevas, de profesión peluquero y oriundo de Tres Arroyos, concurrió el domingo a Claromecó donde --según indicaron sus familiares y allegados-- fue visto por última vez alquilando un kayak en el sector de Puerto Mosquito, en las calles 12 y 13 del citado balneario.