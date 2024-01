La UCR de la provincia de Buenos Aires planta bandera y no cede ante la posible eliminación de los beneficios en la tarifa de gas por "Zona Fría" que propone Javier Milei y que afectaría a casi un millón y medio de bonaerenses. Según las estimaciones en el radicalismo, algunos usuarios pasarían a pagar diez veces más de lo que pagan hoy. Más de noventa municipios perderían una condición a la que accedieron en 2021 con la excusa del ajuste fiscal, cuando el subsidio no representa ningún gasto para el Estado.

“Después de los ida y vuelta del gobierno, no me queda duda que no entienden lo que esto va a significar para todo el interior sur de nuestra provincia”, advierte a Buenos Aires/12 Pablo Juliano, diputado nacional radical por la provincia de Buenos Aires.

La preocupación del legislador que responde a Facundo Manes radica en que, de quitarse este beneficio, “en algunas partes de la provincia traería entre un 30 y un 50 por ciento de aumentos en la factura de gas, sumado al incremento de las tarifas que llevará a un aumento por arriba del 400 por ciento”.

Esta mirada es compartida desde la Cámara Baja provincial por el diputado tandilense Matías Civale, integrante del bloque que comanda Claudio Frangul. Militante también del ala manesista del radicalismo bonaerense, sostiene que “eliminar este beneficio es un retroceso”. “Con la quita del beneficio, el metro cúbico de gas pasaría a costar casi 70 centavos de dólar, un precio difícil de sostener para muchos tandilenses”, señala el legislador en alusión a los 50 mil usuarios de la localidad serrana que se verían afectados por esta decisión.

Además, Civale hace hincapié en el desarrollo político que tuvo la medida, que “fue el resultado de un trabajo de muchos años de legisladores de diferentes fuerzas políticas, entre ellas Unión por la Patria, el peronismo republicano y el radicalismo, que lograron su aprobación hace tres años”.

La cuestión de fondo

En medio de las negociaciones que lleva adelante el bloque radical en el Congreso nacional, la dirigencia boinablanca de la provincia remarca que la política económica llevada adelante por el presidente de la Nación no colabora con el poder adquisitivo de los bonaerenses. En este sentido, la posibilidad que abre la ley ómnibus de eliminar los fondos fiduciarios para el sector energético van en esa dirección.

En un comunicado público del Comité Provincia presidido por el actual senador nacional marplatense, Maximiliano Abad, el partido centenario condenó las pretensiones del Gobierno nacional de “quitarle” al Congreso “facultades e iniciativas que la Constitución Nacional le otorga al Poder Legislativo” en pos de la división de poderes.

“En término sencillos, el Gobierno Nacional pretende anular dichos fondos”, indican desde la UCR bonaerense. Esa posibilidad quedaría vigente si se aprueba el artículo 318 de la ley ómnibus que faculta al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 31 de diciembre de 2025 a “crear, modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”. De esta manera, Milei tendría el poder de quitar un beneficio que nació en 2003 y tuvo su ampliación en 2021.

Alejandro “Topo” Rodríguez fue uno de los legisladores que impulsó esa ampliación producto de que el fondo contaba, a principios de 2020, con 2.004 millones de pesos sin utilizar. Es decir, el fondo reunía más recursos del que necesitaba para cumplir con el subsidio a la zona fría vigente.

En ese marco, y con el acompañamiento de Máximo Kirchner, se trabajó en un proyecto que amplía las zonas e incluyó a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Rodríguez explica que el dinero que se recauda en el fondo es producto de un ínfimo monto adicional que se cobra a cada usuario de gas con el objetivo de solidarizarse con aquellas localidades donde el frío es más crudo. “Son alrededor de 200 pesos por cada 5 mil pesos que se abonan de factura”, advierte el ex diputado nacional.

Por ende, remarca tanto Rodríguez como los legisladores consultados por este medio, no hay ningún ahorro por parte del Estado Nacional si toma la decisión de eliminar el fondo fiduciario.

El interior, el más perjudicado

“En el interior los precios del gas son más elevados que en el Gran Buenos Aires y esta ley vino a traer equilibrio para esta región que necesita calefaccionarse”, cuenta Valentín Miranda, diputado provincial que responde a Abad. Oriundo de Trenque Lauquen, señala que “en algunos casos la tarifa podría subir diez veces, pero el salario no sube a ese nivel”.

Si bien remarca que el rol del radicalismo está en ser una oposición responsable, tanto a nivel provincial como nacional, y que “hay que tener en cuenta que Milei asumió hace solo 45 días”, expone sus diferencias con el actual estado de la economía nacional.

“En este corto tiempo ha mostrado una inflación alta, con fuertes aumentos en muchos rubros, donde él considera que es por la herencia recibida pero apunta que habrá una estabilización, que por el bien de Argentina espero que sea así”, dice Miranda.

El diputado que fue reelecto por la cuarta sección electoral, no escapa a dejar en claro que la situación económica venía empeorando con el gobierno de Alberto Fernández, y por eso reafirma su postura de estar atrás de no golpear las finanzas de los bonaerenses. “Llamamos a que el presidente pueda tener un diálogo genuino y sincero teniendo en cuenta las visiones de los legisladores que también fueron votados”, indica.

Desde la quinta sección, Civale no sólo apunta a que se sostenga al actual beneficio por zona fría a los usuarios que acceden a la red de gas, sino que se amplíe a quienes usan garrafas. “Tandil tiene un buen nivel de cobertura del servicio de gas por redes, todavía hay un porcentaje de la población que utiliza el gas envasado, que también debería recibir el beneficio de la zona fría”, apunta.

Sobre la manera en que se vienen desarrollando las negociaciones en el Congreso Nacional que originaron, entre otras cuestiones, que se quite el capítulo vinculado a la reforma fiscal, Civale sostiene que el radicalismo ha tenido un rol constructivo y responsable” y que “a diferencia de otros sectores que se opusieron de manera absoluta o incondicional a las reformas que planteó el gobierno, el radicalismo propuso un diálogo basado en el consenso y el respeto a las instituciones”.

“Me parece que el gobierno nacional ha entrado en razón gracias a la presión y el trabajo del radicalismo, que ha defendido los intereses de los argentinos”, afirma. Pero al ser consultado sobre cómo se pueden continuar las negociaciones luego de que se conocieran posibles dichos de Milei sobre “dejar sin un peso” a las provincias, Civale considera que, de haber existido esa declaración, “es muy grave y muestra una falta de respeto hacia el federalismo y la autonomía de las provincias”.

“Creo que el presidente tiene que dejar de lado las provocaciones y las amenazas, y empezar a gobernar con seriedad y responsabilidad, porque no se puede pretender imponer un modelo económico sin tener en cuenta las realidades y las necesidades de cada región”, señala el legislador tandilense, y agrega: “No vamos a aceptar que se avasallen los derechos de las provincias ni que se ponga en riesgo el bienestar de los argentinos”.

Si bien la norma quita del subsidio afecta a todo el país, en la provincia el régimen alcanza a vecinos de 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo G. Chaves, Alberti, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, y Dolores.

También llega hasta usuarios de Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, y Necochea.

Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Pinamar, Puan, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino, son otros de los distritos que en total suman unos 90 municipios.