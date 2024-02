Más de 120 guitarras y amplificadores de la colección personal del veterano músico británico Mark Knopfler, líder del grupo Dire Straits, se subastaron por 11,2 millones de dólares en la casa Christie's de Londres.

La estrella de la puja, en la que hubo participantes de 61 países, fue una Gibson Les Paul Standard 1959 Vintage, que se adjudicó por el récord de 876.659 dólares, indicó la empresa en un comunicado.

Además de este instrumento, también marcaron valores inéditos una Pensa-Suhr y una Schecter, en una subasta con 122 lotes que duró más de seis horas.

Imagen: AFP

Un 25 % de los fondos recaudados se repartirán equitativamente entre cuatro organizaciones benéficas que el músico escocés apoya desde hace años: la Cruz Roja británica; la ONG de conservación natural Tusk; Brave Hearts of the North East -que reconoce la valentía de los niños frente a la adversidad- y Teenage Cancer Trust.

"La subasta ha sido un viaje increíble y estoy muy contento de que estos instrumentos tan queridos encuentren nuevos intérpretes y nuevas canciones, al tiempo que recaudaron dinero para organizaciones benéficas que significan mucho para mí", declaró Knopfler.

Imagen: AFP

El músico, que en abril saca su décimo álbum en solitario, 'One Deep River', expresó su satisfacción al comprobar "lo mucho que estas guitarras significan para tanta gente".



"A ustedes, colegas músicos, entusiastas y coleccionistas, les deseo muchas cosas buenas", dijo.

"Necesitan un buen hogar"

"He pasado mucho tiempo con estas guitarras, pero necesitan un buen hogar", explicó el cantante y virtuoso de la guitarra, de 74 años, y reconocido por la canción "Money for Nothing".

Asimismo, Knopfler agregó que sabe que estará "triste de verlos partir", después de estos "momentos maravillosos juntos".

Imagen: AFP

"¿Por qué aferrarse a ellos cuando hay gente a la que le encantaría tenerlos y tocar con ellos todos los días?", añadió la estrella de los Dire Straits, banda con la que creó uno de los sonidos más reconocibles de los años 1980, inspirado en el blues y en el country.

Las piezas incluyeron "nombres icónicos y mundialmente famosos" como Gibson, Fender y Martin, así como modelos hechos a medida por luthiers de todo el mundo.

