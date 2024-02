Por la ola de calor que azota a Buenos Aires y gran parte del país, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó los horarios de algunos partidos de la tercera y cuarta fecha de la Copa de la Liga 2024.

El calor extremo persiste en casi todo el país y en la ciudad de Buenos Aires en los últimos días alcanzó un pico de 39 grados. Aunque este domingo hubo un descenso en la temperatura, se espera que el termómetro vuelva a subir en los próximos días. "Cabe recordar que todos los cambios de horarios por las condiciones climáticas fueron analizados y definidos de acuerdo a los antecedentes médicos y reglamentos vigentes (como el convenio con Agremiados)", informó la LPF.

Todos los cambios de horarios de la tercera y cuarta fecha de Copa de la Liga

En primer lugar, en la Zona A, las autoridades de la AFA reprogramaron el partido de este lunes a las 21.30 entre Banfield e Instituto de Córdoba, para ese mismo día a las 22.00.

En la Zona B se vieron afectados tres duelos, también del lunes: San Lorenzo vs Unión, que en vez de a las 17, será a las 18.00; Godoy Cruz vs Lanús, que en vez de a las 17.00 será a las 17.30; y Boca vs Tigre, que estaba estipulado para las 19.15 y finalmente iniciará a las 19.45.

En lo que respecta a la cuarta fecha, y “por obras en su campo de juego”, la LPF informó que el partido de Rosario Central vs Independiente Rivadavia, por la Zona A, se jugará en el Estadio Único de San Nicolás el jueves 8 de febrero a las 19.30, en vez de las 21.00. También en la Zona A, el cruce entre Huracán e Independiente pasó de las 20.00 a las 21.15.

Cómo queda la programación completa de la fecha 3 de la Copa de la Liga

Domingo 4 de febrero

17.00 Riestra – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19.15 River – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

20.30 Platense – Central Córdoba (Zona B) -TNT Sports-

21.30 Newell’s – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 5 de febrero

17.30 Godoy Cruz – Lanús (Zona B) -TNT Sports- Estadio Víctor Legrotaglie (Gimnasia de Mendoza)

18.00 San Lorenzo – Unión (Zona B) -ESPN Premium-

19.45 Tigre – Boca (Zona B) -TNT Sports-

21.30 Estudiantes – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

22.00 Banfield – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

Martes 6 de febrero

19.00 Sarmiento – Defensa y Justicia (Zona B) -ESPN Premium-

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-





