A diez años de la muerte de ochos bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil por el derrumbe de una pared mientras combatían un incendio desatado en el interior de un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, la exlegisladora porteña y presidenta de la Asociacion Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) María José Lubertino dialogó al respecto en AM750.

"Cuando fui legisladora asistí a muchas víctimas de la desidia del Estado. Después de Cromañón, uno de los lemas de Macri fue que se iba a terminar la corrupción. Lo que se llevó puesto a (el ex jefe de Gobierno, Aníbal) Ibarra fue la corrupción, y sin embargo, en los Gobiernos siguientes eso no cambió", comenzó Lubertino en AM750.

"Es evidente que (Iron Mountain) era una empresa creada para custodiar papeles importantes de empresas multinacionales. La mayoría de la lista de clientes aparecen en los Panamá Papers y en todos los que eluden y evaden dinero en Argentina. Y qué casualidad que se incendian los lugares que ellos custodian. Pareciera organizado para tapar lo que debe desaparecer", agregó.

Además, Lubertino recordó otro incendio en el depósito de Iron Mountain en abril de 2023. "El año pasado se volvió a reiterar. Un nuevo lugar donde se custodia información. Además, como plantea la película que se hizo con motivo de Iron Mountain, En cumplimiento del deber, se muestra cómo (la empresa) tiene incendios sistemáticos en decenas de lugares del mundo. En este caso, pasaron 10 años y los peces gordos de las empresas están todos afuera. Y están procesados una serie de empleados de segundo y tercer nivel".

En esa línea, la exlegisladora porteña remarcó que, dentro de los procesados por el incendio de Iron Mountain, hay dos funcionarios que dependían de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el ente de la Ciudad de Buenos Aires que "concentra el ejercicio del poder de policía en lo referente a las condiciones de habilitación, seguridad e higiene de establecimientos privados" (según dice su página oficial) y que en ese entonces estaba a cargo de Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata.

"Tendría que haber habido un juicio oral y todavía no se hizo el llamado. La Justicia que llega tarde no es Justicia. A los muertos nadie los resucita, pero las familias necesitan que su causa tenga una condena efectiva, cárcel común y que su alma descanse en paz", concluyó.

CABA: donde hay una necesidad, hay un negocio

Para la titular de la ACDH, la "filosofía" del exjefe de Gobierno porteño y expresidente Mauricio Macri es que "donde hay una necesidad, hay un negocio".

"En ese sentido, los negocios inmobiliarios están a la cabeza. La Ciudad de Buenos Aires no escapa a la lógica del capitalismo global actual. De la misma manera que la llegada de Milei al Gobierno no es un problema exclusivo de Argentina. No somos el obligo del mundo. Hay que mirarlo a nivel global", explicó.

Y en esa línea, hizo hincapié en el negociado inmobiliario en el territorio porteño: "Frente al extractivismo humano, donde la ciudad las diseñan los desarrolladores y el sistema financiero, la ciudad se ha turistificado, financiarizado. Los actores reales son los desarrolladores inmobiliarios y el sector financiero y después todo el proceso de turstificación. Así, la gente no tiene dónde alquilar una vivienda porque todo es Airbnb", enfatizó Lubertino, en Campana en 750.

"La gente tiene la sensación de que es así y no puede ser diferente. Ahí las fuerzas políticas son, muchas veces, complacientes con este orden de cosas. Me parece que hay que hacer más difusión para que se sepa que queremos que paren de demoler la ciudad, que queremos recuperar la costa del río. El marco nacional que tenemos ahora va a favorecer que se agudicen algunas conductas", concluyó.