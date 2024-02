“No hay nada novedoso en este plan que nos lleva hacia una sociedad más polarizada, donde la mayoría pierde y los sectores más concentrados son los únicos que se ven beneficiados. Nuestro mandato es proteger el tejido productivo porque está nuevamente en riesgo, no es momento de echar culpas, hay que trabajar para evitar los efectos de las políticas de ajuste."

Acompañado por gran parte de su gabinete, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevó adelante una reunión multisectorial que contó con la presencia de intendentes bonaerenses, productores, empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, científicos, representantes de la iglesia, y trabajadores de la educación, la salud, la cultura y el deporte. En el camping de UPCN, situado en La Plata, los representantes de la comunidad asistieron con una premisa: detallar de manera concreta cómo afectan las medidas del gobierno nacional en cada uno de los sectores, tanto las del DNU como las de la ley ómnibus.

Según pudo saber BuenosAires/12, el encuentro que comenzó a gestarse antes del paro nacional del 24 de enero será replicado en la inmediatez por pedido de Kicillof, que busca que la multisectorialidad tenga continuidad en el corto plazo, ya que él valora los diferentes aportes y busca que sean los propios sectores quienes visualicen los problemas de la cotidianidad, tanto de manera interna como externa.

Al igual que en sus últimas apariciones públicas, el gobernador dijo que "no visualiza" un sólo punto de la ley ómnibus y el DNU que beneficie a los bonaerenses, y reiteró el reclamo por el sistema de coparticipación. Dijo Kicillof: “Si nos regimos por criterios que estén basados en la cantidad de población, en los niveles de producción o en las necesidades, la provincia de Buenos Aires debería recibir alrededor del 40% de la coparticipación”, y amplió: “Esta es una discusión que estamos dando desde el primer día, ya que somos la provincia más perjudicada porque no se puede dar una respuesta adecuada sólo con el 20 por ciento de los recursos coparticipables”.

La línea que planteó el gobierno bonaerense es la de "no acceder a acciones individuales, a cuestiones que a la provincia le vengan bien en desmedro de otro". Kicillof asegura que el panorama es crítico, y resalta que "no hubo una vez que estas políticas hayan dado resultado". Hizo especial hincapié en la continuidad, en la unidad y en que se amplíe la convocatoria a todos los sectores, porque "el cara a cara y el boca en boca será fundamental".

Los presentes coincidieron con el planteo de Kicillof, y acordaron avanzar en la ampliación, poniendo el foco en el incremento de las multisectoriales distritales, con el objetivo de que se sumen no sólo más representantes, sino hombres y mujeres del llano, que expliquen a sus pares cuestiones concretas y enfrenten la realidad del día a día con una mayor cantidad de herramientas.

En cuanto a los alcaldes distritales, dijeron presente Julio Alak de La Plata, Mario Secco de Ensenada, Federico Achával de Pilar, Andrés Watson de Florencio Varela, Gustavo Barrera de Villa Gesell, Daniel Stadnik de Carlos Casares, Ariel Sucurro de Salliqueló y Mariel Fernández de Moreno.

La exposición de los intendentes redundó en que "el panorama es crítico", ya que las dificultades que se presentan son de todo tipo. Según supo este diario, uno de los temas que más preocupación causó fue el aumento en la tasa de suicidios jóvenes, expuesta por los alcaldes de Pilar y Moreno. La crisis económica y las frustraciones ligadas a la falta de expectativas de progreso alarman a los jefes comunales, que destacaron que la salud mental tiene y tendrá un rol significativo.

Kicillof explicó que el encuentro se da "en un contexto en el que se observa una caída dramática del consumo", y apuntó contra el presidente Javier Milei al asegurar que "llegó con la promesa de bajar la inflación y hacer un ajuste que no pesara sobre los trabajadores y las pymes", pero al contrario de sus promesas, "los precios se duplicaron y los ingresos de los sectores populares y medios no están mejorando”. "Dicen que el libre mercado va a solucionar todos los problemas, pero allí donde no hay competencia nos lleva a un modelo de concentración y exclusión”, lanzó.

Qué se dijo

El secretario general de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, dijo a BuenosAires/12 que los encuentros que se vienen realizando en la provincia sirven para "empezar a pensar una salida basada en la soberanía, el trabajo digno y la producción", lo cual posibilitó "una unidad masiva de cara al paro nacional del 24 de enero", y que la reunión de este lunes tuviera un mayor nivel de participación multisectorial.



"El colo", como lo conocen sus compañeros, describe al gobernador de la provincia de Buenos Aires como un "ferviente alentador" de las reuniones multisectoriales, que motivó la presencia de otros actores "que no se sienten convocados de manera natural por nuestros espacios", según De Isasi.

Al tomar la palabra, el secretario general de la CTA Autónoma bonaerense planteó la idea de construir una marcha federal, con el protagonismo multisectorial de la provincia de Buenos Aires sumado al de otras provincias, ya que "el ataque es a todos por igual". La idea fue tomada por el gobierno provincial, pero no acordada.

Además, De Isasi señala a este diario que desde su espacio plantearon "la necesidad de construir herramientas comunicacionales unificadas", que apunten a explicar "no sólo entre nosotros las consecuencias del ajuste sobre la provincia y sus aristas", sino que esclarezcan "en términos concretos cómo perjudica al hombre de a pie la quita de recursos a la provincia". Amplía el secretario general: "El gobierno, con un total criterio, pone la discusión en el plano filosófico, y más allá de que tenemos razón en ese sentido, por la escuela de Austria y lo que sea, tenemos que ponerlo en el plano concreto: un medicamento salía diez lucas y ahora sale setenta".

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bonaerense Roberto Baradel, explica a este medio que la del lunes fue "una convocatoria muy necesaria y oportuna" que ha hecho Kicillof, ante "el ajuste brutal y el recorte de fondos que afectan las políticas públicas en la provincia y a los bonaerenses en particular, en la entrega de alimentos en escuelas y comedores comunitarios, infraestructura escolar y sanitaria, salarios, obra pública, caída de la actividad económica, salarios e inflación", y señala que la convocatoria a diferentes sectores "es un ámbito propicio y fuerte para reclamarle al gobierno nacional los recursos que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y rechazar las facultades delegadas, las privatizaciones, la quita de derechos y la entrega del país".



Juan Pablo Martín Oyarzábal, secretario gremial de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) bonaerense, asegura que "en muy poco tiempo sufrimos un deterioro muy grande", que puede visualizarse en la realidad de "compañeros del interior de la provincia, que están teniendo problemas para comprar comida y acceder a la salud".

"Nación dice que 'la gente votó este ajuste', pero la gente votó un ajuste que supuestamente no le iba a llegar, porque era a 'la casta'. Lamentablemente le llegó a todos", explica el secretario gremial, que dice que "no es cierto que esta crisis sea anterior", ya que "había cosas a mejorar, pero esto este contexto es autoinflingido".

Asegura que las medidas de Milei están "destruyendo a todos", pero que "no tienen costo territorial porque el gobierno no tiene gobernadores ni intendentes de su signo político". "El panorama es crítico y muy malo, hay que estar unidos porque hay que tomar acciones conjuntas en la brevedad", sentencia.