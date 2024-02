Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon presentaron un pedido de informe para conocer quién está detrás de la "Oficina del Presidente de la República Argentina", la cuenta de Twitter "oficial" de Javier Milei, desde donde se difundieron listas de presuntos legisladores “traidores” tras la votación en el Congreso de la ley ómnibus. Además, apuntaron contra el propio mandatario y el politólogo Agustín Laje.



Consultada por esta decisión, la diputada Fein explicó: “Con el diputado presentamos un pedido de informes para saber si la cuenta que hoy todos consideramos oficial es así. Saber de quién depende. Qué responsabilidad tiene. Porque tiene información privilegiada. Ha dado información antes de la confirmación oficial”.



Y, no de menor importancia, añadió: “También esa oficina ha calificado a diputados y diputadas (de traidores). Y no sabemos de quién depende, si del vocero, del jefe de Gabinete, si es una oficina oficial. No sabemos qué presupuesto tiene. Si muchos de los agravios que nos llegan a través de trolls tienen que ver con esta oficina”.

La diputada explicó que desde que realizaron este pedido de informe, comenzaron a recibir cuestionamientos poniendo en duda su votación en la ley ómnibus con durísimas denuncias injustificadas. “Nos preguntan si votamos de esa manera por nuestra relación con el narcotráfico”, se lamentó.

Fein explicó que esta denuncia fue compartida por el propio Javier Milei, por lo que aseguró: “Esto nos obliga a ir a la justicia. Para que, si tienen alguna sospecha o prueba o algo que indique que tenemos algo que declarar, se presenten en la justicia y lo hagan”.

En concreto, la denuncia es hacia la cuenta de Agustín Laje, un politólogo muy cercano a Javier Milei desde sus inicios en la política, y con el pedido particular de que convoquen al Presidente.

“Cuando alguien hace una denuncia de ese tipo, imagino que debe tener algún dato. Ahora, como dijimos que íbamos a ir a la justicia, esta persona invitó a que todos sus seguidores nos hagan la misma pregunta. Para generar un ambiente de sospecha”, añadió.

Y finalizó: “Lo mejor no es victimizarnos nosotros y ponernos a una discusión que sea correr el eje de lo que le está pasando a la gente, donde todo aumenta y no hay respuesta. Preferimos que sea la justicia la que lo cite y le pida la información”.