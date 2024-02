La lluvia recorrió casi toda la provincia de Salta durante el feriado de Carnaval. Una de las localidades del interior salteño donde el temporal causó mayores daños fue en Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán. El intendente Rodolfo Navarro precisó que desde el viernes por la noche llovieron 330 milímetros.

"Fueron 180 entre el viernes por la noche y sábado por la madrugada, y 150 entre el lunes por la noche y ayer a la mañana", detalló Navarro. "Fue una situación atípica. No hay localidad que resista tal caída de agua en tan poco tiempo", describió la situación que generó el fenómeno. La lluvia llegó a esa comuna después de meses de precipitaciones escasas y dispersas.



El jefe comunal dijo además que en dos barrios, Las Palmeras y Nueva Esperanza, hubo familias evacuadas. Si bien el parte de prensa de gobierno de Salta informó que 28 familias en Las Palmeras fueron evacuadas para ser alojadas en el Complejo Municipal de Colonia Santa Rosa, las casas inundadas eran más pero no todos los residentes aceptaron salir de sus viviendas por temor a los robos. "Si bien los barrios con familias evacuadas se encuentran en zonas bajas, la lluvia afectó a toda la localidad", aclaró Navasrro. "Esta lluvia no se registra hace más de 20 años", marcó.

Las precipitaciones superiores a los 300 milímetros durante el mes de febrero para Colonia Santa Rosa se registraron en algunos años del siglo pasado. Habría que viajar hasta 1981 para la marca del fin de semana con 380 milímetros, o hasta 1977 para dar con el febrero más lluvioso desde 1954 con 413 milímetros. La media entre 1954 y 1991 para esta localidad fue de 183 milímetros. Estos datos fueron recolectados de productores cañeros y organizados en series en un libro sobre precipitaciones del norte argentino de Alberto Bianchi y Carlos Yañez.

Navarro dijo además que recibió ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de provincia, de la intendencia de Orán, ahora bajo la gestión de Baltasar Lara Gross, y del senador departamental Juan Cruz Curá. Se trató de envíos de agua, mercadería y colchones. "Por la lluvia del viernes y sábado tuvimos roturas en algunos caños que fueron reparados al día siguiente", explicó el intendente. Aunque la lluvia de ayer provocó nuevas roturas, aseguró que los arreglos se realizaron pero la normalización del agua para consumo humano llevará unos días. Se debe a que la comuna toma agua para filtrar del río Colorado y, por las crecientes y las lluvias que no cesan en la parte alta de esa cuenca, hay sedimentos que tardan en ser filtrados por el sistema.



Por otro lado, Navarro reclamó a la Nación por la falta de ayuda al municipio. "No recibimos nada", se quejó. "Llamamos, pero no recibimos respuesta", agregó en alusión al intento de comunicarse con el área responsable ante emergencias sociales debido a fenómenos climáticos dentro del actual Ministerio de Capital Humano. "Solamente nos dijeron que no hay un encargado de esa área porque todavía faltan nombramientos", señalo el intendente.



La lluvia en el Valle de Lerma

En algunos departamentos y comunas del centro del Valle de Lerma, el temporal arrancó con vientos fuertes sobre la noche del lunes. En La Merced, los arroyos que corren de oeste a este buscando al río Arenales, volvieron a colapsar debido a la cantidad de agua que cayó en las primeras horas del temporal. Por ese motivo, la ruta nacional 68 se tornó nuevamente intransitable por varias horas por destrucción de parte de la cinta asfáltica a la altura de la Curva de Sumalao.

Se trata de un tramo comprendido entre los kilómetros 153 y 161, donde los canales aliviadores que se encuentran a ambos lados erosionaron el suelo provocando roturas en los bordes del pavimento. La lluvia del domingo último ya había ocasionado daño que fueron reparados por Vialidad Nacional, que colocó ripio y piedras de mediano porte en los lugares más afectados. El agua provocó mayor daño cerca del desvío a la localidad de Sumalao. Como la lluvia del lunes por la noche no cedió hasta ayer al mediodía, en 12 horas de caída incesante el agua se llevó el arreglo reciente. Por ese motivo, desde el mediodía de ayer camiones, máquinaria y operarios de Vialidad trabajaron para reparar otra vez los tramos destruídos. El tránsito vehicular se normalizó recién alrededor de las 17, acortando el viaje de regreso después del Carnaval. Hasta ese momento, los automovilistas fueron desviados por la Policía de Salta por las rutas provinciales 36 (Carpa La Florida) y 23 (Cerrillos).



Ruta nacional 68, cerca Curva de Sumalao (Imagen: gentileza Bomberos La Merced).

Bomberos Voluntarios de La Merced informaron a Salta/12 que no hubo evacuados en ese pueblo, aunque sí afectados por el agua debido a desborde de canales de riegos y desagües. Griselda Rosalía Arias, miembro de ese cuerpo, detalló que los lugares más afectados fueron el barrio La Merced, Finca La Constantina, y el paraje La Capilla. "Son lugares donde corre el agua que proviene desde Rosario de Lerma", explicó sobre el relieve de esa zona del Valle de Lerma y la pendiente que media entre el río Rosario, situado al oeste de la localidad, y el río Arenales, situado hacia el este. "Otra familia del barrio 25 de Mayo recibió auxilio por el derrumbe de una pared de su vivienda, sin que se registraran heridos", cerró Arias.



En Cerrillos, municipio vecino a La Merced, la lluvia anegó calles y provocó la caída de árboles, aunque sin evacuados. "La lluvia comenzó con ráfagas de viento muy fuertes", detalló Mariana Torres, secretaria municipal de Desarrolo Humano, situación que causó la caída de árboles. "Los primeros reportes de familias anegadas los tuvimos en la zona baja de barrio Los Paraísos", zona urbana a la que se accede por la ruta provincial 26. "A una familia la trasladamos a casa de un familiar, y a la otra que asistimos nos explicaron que no iban a abandonar la vivienda por miedo a robos", continuó Torres. "Esas dos familias se encuentran en una zona baja, que se la conoce como el Bajo de Los Paraísos, cerca de un canal que pasa por una finca", dijo.

Otro lugar con reportes de familias anegadas el barrio Los Lapachos, que se encuentra cerca de río Ancho y colinda con Salta capital. "En ese tramo el río está canalizado con placas de cemento. Hay placas que han cedido por el caudal de agua de la última lluvia", continuó la funcionaria. "Se coló el agua y anegó varias viviendas de ese barrio porque se encuentran en una zona baja del río Ancho". Torres precisó que la canalización depende del gobierno de Salta y que el municipio podría coordinar obras para mejorar calles en ese barrio en particular. Finalmente, en el barrio Congreso, en las cercanías de la sede del INTA, la comuna solo tuvo reportes de calles inundadas.

(Imagen: gentileza Municipalidad La Caldera).

En el municipio La Caldera, situado en el norte del Valle, su jefe comunal, Diego Sumbay, desmintió versiones de abandono a vecinos de esa localidad por parte de la intendencia. "En la madrugada (por ayer) un auto se quedó en un acceso al barrio El Durazno, por donde baja un arroyo. Me contacté con la Policía, que se comunicaron de inmediato con los bomberos para hacer el trabajo. No hizo falta movilizar maquinarias en horas de la noche", explicó a Salta/12. "Por la mañana, salió la máquina para acondicionar los accesos de los barrios de zona sur", continuó, por El Nogalar, El Durazno, y Potrero de La Caldera. El jefe comunal dijo además que cayeron árboles en algunas calles y que las máquinas del municipio trabajaron apoyando la labor de obreros. "Que La Caldera está totalmente incomunicada es falso, que está totalmente inundada también es falso. Que el municipio no trabaja los fines es de semana y los feriados, también es falso", cerró Sumbay.

La situación en salta Capital

La Municipalidad de la ciudad de Salta desplegó un amplio operativo de asistencia, abordaje y contención en distintos barrios de la ciudad donde vecinos reportaron inconvenientes debido a la intensa tormenta. Durante 12 horas cayeron 62 milímetros, un total que lleva el acumulado del mes a 206 milímetros. Si bien la precipitación media para febrero es de 147,3 milímetros -un promedio que abarca datos de 1991 hasta 2020-, la última vez que en febrero se registró una marca superior a los 200 milímetros fue en 1984, con 272. Para encontrar un máximo histórico de lluvias durante febrero, hay que saltar hasta 1966, con 366 milímetros. El dato fue registrado por el pluviómetro que funcionó en la Estación Alvarado antes del desguace menemista de los ferrocarriles.

El intendente Emiliano Durand encabezó las cuadrillas que se desplegaron en los sectores más afectados: Gauchito Gil, San Ignacio, Los Lapachos, Floresta, Las Colinas, Palmeritas y Costa Azul. Al jefe comunal lo acompañaron su jefe de Gabinete, Juan Manuel Chalabe, y el secretario de Obras Públicas, Sergio Zorpudes. La comuna también desplegó maquinaria pesada y camiones para mejorar el drenaje del agua acumulada, particularmente en el canal de la avenida Circunvalación Juan XXIII. En su reporte oficial, el municipio detalló que en ese acueducto "se encontró gran cantidad de residuos, restos de poda, sedimentación y piedras, lo que perjudicó el normal escurrimiento de las aguas y provocó los desbordes observados en su cauce". Vecinos de barrio Nuestra Señora del Carmen y barrio El Carmen, próximos a ese canal aliviador, sufrieron anegamientos en sus casas.

La comuna reportó 95 llamados a su sistema de emergencias 105. Desde el gobierno de Salta, el MInisterio de Justicia y Seguridad informó que brindaron asistencia a familias afectadas en los barrios Autódromo (zona este), Parque Belgrano (zona norte), Santa Lucía (zona sureste), Hernando de Lerma (centro oeste), Juan Pablo II (sur), y El Carmen (este). "Los vecinos sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas", reportó el gobierno salteño. "Además, hubo caída de postes del tendido eléctrico, de árboles de gran porte y de cables de diversos servicios públicos".

Al cierre de esta edición y tras finalizar el martes de chaya del carnaval andino, llovía copiosamente en San Antonio de Los Cobres. No fue la primera ocasión que precipitó durante el feriado por Carnaval. El lunes debido a las altas probabilidades de lluvia anunciadas por el SMN para la región, la organización suspendió el corso nocturno por las principales calles de la capital de la jurisdicción.

La ruta nacional 51, que conecta a la ciudad de Salta con San Antonio de los Cobres y el resto de la Puna, se encontraba ayer transitable, aunque con precaución. Vialidad Nacional informó que se reportaron sedimentos y rocas sobre la cinta safáltica a la altura de Gobernador Solá, aunque ayer las máquinas ya habían resuelto ese inconveniente.



Otra de las rutas turísticas que reportó inconvenientes fue la provincial 33, que lleva a Cachi y los Valles Calchaquíes. El Ministerio de Justicia y Seguridad informó que a la altura del kilómetro 20 automovilistas permanecieron varados la madrugada del martes por rocas que se desprendieron del cerro. "Se brindó asistencia y el camino fue liberado para la circulación con precaución", aseguraron.