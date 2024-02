El Gobierno está "entusiasmadísimo" con "todo el trabajo que se está haciendo" para desacelerar los actuales niveles de inflación, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque remarcó que "claramente falta mucho por recorrer" para que se pueda "sentir algo de satisfacción con estos números".



En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, Adorni reiteró que "no hay mejor batalla contra la inflación que pulverizar el déficit fiscal y terminar con la máquina de hacer billetes", aunque también advirtió que los efectos de "los cambios en la política monetaria y fiscal llevan tiempo" para que se reflejen en una estabilidad de los precios.



"Los cambios en la política monetaria y fiscal llevan tiempo, pero no hay mejor forma de mejorar el salario que no sea batallando contra la inflación", manifestó, además de señalar que si bien el Gobierno "no interviene en precios" hace "todo el esfuerzo para que en un tiempo la inflación quede atrás y los salarios recuperen su poder adquisitivo".



Adorni volvió a decir que el Gobierno "no está dispuesto a barrer debajo de la alfombra ni a mentir" y que "dentro de poco seguramente estaremos viendo los resultados de la política económica". "No sabemos cuándo, depende de un montón de variables, pero vamos a tratar que se produzca en el período más corto que podamos", completó.