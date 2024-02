Con dos penales malogrados por Esequiel Barco, River empató sin goles con Atlético Tucumán en su visita al estadio Monumental José Fierro, pero quedó como único líder de la zona A de la Copa de la Liga Profesional en el marco de la quinta fecha.

Aún con la igualdad, River se distanció de Independiente por apenas un punto, con 11 unidades, mientras que el conjunto de Avellaneda terminó la jornada con diez unidades.

A los 18 minutos, en una jugada dentro del área de los tucumanos, Breitenbruch dejó la pierna muy estirada y derribó a Ignacio Fernández, por lo que el árbitro Arasa sancionó penal. Barco tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución pero Devecchi tapó el remate con las piernas.

Desde el VAR acusaron invasión por parte de los futbolistas del conjunto local, por lo que se repitió el penal. Barco lo pateó de nuevo y falló otra vez: esta vez la tiró por encima del travesaño.

El entrenador Martín Demichelis le había dicho que no lo patee y se lo de a Miguel Borja, pero el ex Independiente no le hizo caso.

A partir de entonces el partido se "planchó", pero lentamente Atlético recuperó el protagonismo y volvió a llegar con peligro al arco de Armani, mientras que River perdió precisión y fluidez en el juego, por lo que se llegó a la final de la etapa con la sensación de que los tucumanos merecían el triunfo.



El comienzo del segundo tiempo llegó con la sorpresa de que Barco fue reemplazado por disposición de un enojado Demichelis, quien castigó al volante por no obedecer sus órdenes de no ejecutar el penal, y lo sustituyó por el juvenil Franco Mastantuono.



La parte final se inició con menos intensidad en el juego y ya con River con el control de la pelota, pero sin llegadas, y con Atlético replegado y tratando de salir de "contra", vía por la que estuvo a punto de abrir el marcador cuando Pereyra estrelló un tiro en el palo izquierdo de Armani.

Sobre los 24 minutos, quizás en la mejor jugada de River, Franco Mastantuono remató desde afuera del área y su disparo chocó contra el ángulo derecho de Devecchi.



Se llegó al final con justo empate, tras una pálida imagen de River, que no se mostró como las últimas actuaciones, y una buena performance de Atlético Tucumán, que llegó sin triunfos al cotejo y con la dupla técnica Sergio Gómez y Favio Orsi en duda, pero cumplió y puso en apremios al líder y pudo ganar el partido.



Con el empate, River alcanzó las 11 unidades y continúa al frente de la Zona A; al tiempo que Atlético suma 3 puntos y sigue en el fondo de las posiciones del grupo.