La periodista y conductora Cynthia García propuso analizar dos preguntas que recorren a la ciudadanía desde en las últimas semanas del gobierno de Javier Milei: ¿qué va a pasar en marzo y cuánto va a aguantar la clase media?

En su reflexión conceptual, la periodista señaló que "hay dos preguntas que en este momento nos están atravesando".

"Una es prácticamente retórica y la otra no. Hay una que es como cuando los chicos saben algo y preguntan para confirmar. La pregunta es: ¿qué va a pasar en marzo? Una pregunta que nos recorre todas nuestras charlas, nuestros encuentros, nuestros momentos de descanso", puntualizó en AM750.

¿Qué va a pasar en marzo? Sabemos que vamos a estar peor. Sabemos qué va a pasar en marzo, pero lo preguntamos igual, como si no pudiéramos dar crédito a esa certeza de saber que tenemos la respuesta de lo que va a pasar en marzo. Los útiles escolares están por arriba de todas nuestras posibilidades, como todos los precios. Estamos en shock. Es una sociedad en shock, me parece la que nos está atravesando, porque no salimos del estupor de ver lo que está ocurriendo de un presidente que niega la palabra paritaria. No querer nombrar palabras que encierran derechos.

Venimos hablando que las intentonas de la ley ómnibus que finalmente fracasaron, aunque el gobierno quiera mostrarlo como una estrategia. Y creo que es un fracaso relacionado con el 24 de enero y la enorme movilización de lo organizado de la política. Esa multitud, donde no funciona ningún protocolo, tiene consecuencias.



Al otro día hubo la primera crisis política-institucional dentro del gobierno porque despidieron al ministro de Obras Públicas y una serie de hechos encadenados que llevaron al fracaso del gobierno en la intentona de ley ómnibus que ellos llamaron ni más ni menos ley bases.

¿Cuánto más va a aguantar la clase media?

Una característica de este gobierno es que, con la firma y la lapicera de las grandes corporaciones que gobiernan de fondo a este país y que Milei es un mandante de ellas, nunca mostró con tanta claridad los intereses del altísimo empresariado pujando por morder su parte de la torta sin pensar en la distribución y ni siquiera en el derrame.

Entonces, parece que la principal misión de este gobierno fuera despojar al pueblo argentino de lo protectorio. Lo protectorio del Estado, mediador, de derechos, aun lo protectorio que funciona mal; porque uno puede decir que hay muchas cosas que hay que mejorar e ineficiencia en algunas cuestiones que hay que mejorar, ahora esta vocación que tiene este gobierno está dejando a la gente en la calle.

La otra pregunta que no es retórica, pero de tanto pronunciarla uno cree que puede suceder algo, tiene que ver hasta cuando y hasta cuanto va a aguantar la clase media. Cuanto más va a aguantar la erosión, el aumento desmedido de precios, la inestabilidad en los alquileres.

Esa es otra de las preguntas que recorría las carpas de los balnearios de clase media acomodada.

La pregunta sobre qué va a pasar en marzo es una constante y la pregunta sobre cuanto iba a aguantar la clase media también es una constante.

En la formulación de esas preguntas está la respuesta sobre cómo seguir.

Porque siempre es mejor saber. Porque tenemos que repeler la invisibilidad, las respuestas que da Milei.

No nombrar las palabras es generar un manto de invisibilidad. Así se construyó la década del 90, con mantos de invisibilidad.

Por eso, me parece muy saludable repetir las preguntas, aún sabiendo las respuestas.