Cerca de 1,4 millones de gazatíes desplazados hacinados en Rafah, el punto más meridional de Gaza que Israel aún no tomó por vía terrestre, se mantienen en alerta y preparados para huir en caso de ofensiva, aunque no saben bien dónde. Unos pocos se fueron de nuevo al área central de Gaza.

Mientras, Israel prosigue sus ataques por distintos puntos de la Franja en su guerra contra Hamás, que entre domingo y lunes causaron más de un centenar de muertos. Según dijeron gazatíes sobre el terreno, muchos están con sus pocas pertenencias preparadas para evacuar si hubiera ataque, aunque por ahora no se dieron órdenes al respecto de parte de Israel, que mantiene sus tropas combatiendo en la zona sureña de Jan Yunis, cerca de Rafah.

Después de semanas de crecientes especulaciones sobre una ofensiva en Rafah --en la frontera con Egipto--, Beny Gantz, miembro del Gabinete de Guerra de Israel, alertó que sus fuerzas pondrán en marcha este plan antes del 10 de marzo --inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán-- si Hamas no libera a los rehenes israelíes.

De estos se cree que un centenar están aún vivos y otra treintena muertos, mientras sus familiares protagonizaron más protestas y acciones este lunes en varios puntos de Israel para exigir a las autoridades israelíes que lleguen a un acuerdo para su liberación.

Entre las movilizaciones, manifestantes bloquearon la carretera en Tel Aviv ante la sede del Ejército y hubo una marcha de mujeres en Jerusalén, donde las congregadas exigieron "un pacto ahora" y se dirigieron ante la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sigue defendiendo la estrategia de presión militar contra Hamas como la vía más efectiva para liberar a los cautivos. Esto sucede mientras los ataques israelíes en Gaza se han cobrado más de 29.000 muertos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, decenas de personas más fallecieron por la tarde del lunes. Hubo ataques a Gaza ciudad, en Jan Yunis alrededor del Hospital Al Amal, en la localidad norteña de Beit Lahia y en el campo de refugiados de Nusseirat. En este último lugar del centro de Gaza murieron varias personas y otras resultaron heridas tras el ataque contra una casa, según Wafa. La Media Luna Roja también evacuó a 18 heridos por ataques en la ciudad céntrica de Deir Balah.

En los últimos días, muchos desplazados volvieron a la zona central --Deir Balah y campos de refugiados como Nusseirat o Al Bureij-- desde Rafah por temor a una mayor ofensiva en el sur. Pero no todos volvieron: parte de ellos tienen sus inmuebles destruidos, mientras que otros no están convencidos de ello ante los bombardeos israelíes. Una de ellas es Amira del campo de refugiados de Al Bureij en el centro de Gaza y evacuada con unos 15 familiares a Rafah. Según explica por teléfono, tras mucho tiempo evacuada y sin haber podido volver a su casa, estos días consiguió viajar de Rafah a Al Bureij a través de una vía accesible, y aunque su casa no fue destruida, tiene miedo de volver ante "la dureza" de los ataques. "Mi casa aún estaba en pie, pero casi todas las viviendas a su alrededor están destruidas", dijo esta madre de familia de 55 años, que está hacinada junto a su marido y varios hijos y nietos en un edificio de cuatro plantas en Rafah donde hay casi 200 personas.

Según agrega, en el área central de Gaza tampoco hay acceso a agua corriente ni electricidad, en medio de la devastación generalizada. "No hay lugar seguro en Gaza", y ante el temor de una ofensiva en Rafah que también será peligrosa, "muchos prefieren volver a su casa y morir en ella", concluye Amira, que por ahora apuesta por seguir como desplazada en Rafah a la expectativa de lo que suceda.

Un video con el bebé argentino

El Ejército israelí difundió un video en el que se ve a tres miembros de una familia israelí-argentina, incluyendo al bebé Kfir Bibas, en cautiverio en la Franja de Gaza, unos tres meses después de que Hamas afirmara que murieron en un bombardeo de Israel. Shiri Bibas, sus hijos Ariel y Kfir --de 4 meses-- y su marido Yarden fueron secuestrados en el kibutz israelí de Nir Oz durante los ataques lanzados el 7 de octubre pasado en el sur de Israel por Hamas.

El video, difundido en conferencia de prensa por el vocero militar israelí, muestra cómo un grupo de hombres envuelve a Shiri Bibas de 32 años, a Ariel de 4 y a Kfir con una manta mientras caminan por una calle de tierra en Khan Yunis. El Ejército dijo que las imágenes corresponden a los primeros días de su cautiverio. “De ese video se desprende la confirmación de que llegaron vivos a Gaza y que Hamas es el único responsable de la seguridad de la madre Shiri y de los niños Kfir y Ariel", dijeron los familiares de los Bibas al Canal 12 de Israel.