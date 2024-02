El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, le pidió anoche a la CGT ir a un paro nacional de manera inmediata. “Estamos demorados”, aseguró ante la consulta de AM750 sobre una nueva medida de fuerza de la Confederación General del Trabajo. Además, alertó por el crecimiento del narcotráfico y advirtió que la venta de drogas es el único negocio que crece en el país.



Belliboni pidió ir a un “paro general progresivo hasta la huelga general”. “Esto hay que pararlo. No es problema de una negociación más. Acá estamos frente a un modelo que hay que parar porque nos pasan por encima”, señaló.

Para el líder social, el objetivo del Gobierno es, en primer lugar, “desmoralizar” a los trabajadores. “Es el paso previo a que te rindas. Es el principio de la derrota. La gente no tiene para comer”, señaló. Y añadió que “el otro objetivo es destruir las organizaciones territoriales. No tienen en cuenta de que si caen las organizaciones populares, donde hay un trabajo muy fuerte de contención, está el narco”.

"Lo único que avanza es el narcotráfico"

Por eso, haciendo un juego de palabras con el nombre del partido por el que asumió Javier Milei, La Libertad Avanza, denunció que “lo único que avanza en serio en el país es el narcotráfico”.

“Después es todo especulación financiera. Estamos volviendo a los 90'. Y vamos a ir a los cortes históricos. Aquellos cortes que se hacían frente a la desesperación social que de un modelo parecido a este”, agregó sobre este punto.

Por otro lado, Belliboni desmintió que desde el ministerio de Capital Humano y el equipo de Sandra Pettovello se hayan puesto en comunicación con diversas organizaciones sociales para buscar soluciones a las demandas.

“Desmentimos que hayan hablado con alguna organización. Ya me llamaron por ese tema. Vamos a ir a pedirle a Pettovello. Y, si no, que se vaya. Creo que tiene ganas. No está capacitada”, afirmó.

A continuación, afirmó: “El ministerio de Desarrollo Social, los técnicos que tiene, no los tiene casi nadie. Y han hecho muchísimos estudios sobre los problemas sociales. Arroyo era un tipo que sabe. Esta señora no conoce un comedor popular por dentro”.

“La han puesto en una situación dramática de Argentina, con lo que multiplica la cantidad de demanda. Están llevando esto a un desastre total”, dijo, finalmente, sobre el gabinete de Javier Milei.