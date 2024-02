Israel prometió este domingo que lanzará una ofensiva terrestre en la superpoblada ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, pese a las negociaciones en marcha para alcanzar una nueva tregua en la guerra contra Hamas. Doha alberga una nueva ronda de negociaciones para un cese el fuego en las que participan expertos de Egipto, Qatar, Estados Unidos e Israel y representantes del movimiento islamista palestino Hamas.

Sin embargo una eventual ofensiva contra la ciudad de Rafah solo se vería demorada en caso de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Si no tenemos un acuerdo, lo haremos de todos modos", señaló Netanyahu refiriéndose a la ofensiva contra Rafah, donde sobreviven hacinados 1,4 millones de civiles según la ONU. "Tiene que hacerse porque la victoria total es nuestro objetivo y la victoria total está al alcance, no a una distancia de meses sino de semanas, una vez que comencemos la operación", agregó el primer ministro durante una entrevista con la cadena estadounidense CBS. Más tarde el despacho de Netanyahu anunció que "el Ejército israelí presentó al gabinete de guerra un plan para evacuar civiles de áreas de combate en la Franja de Gaza, junto con un plan operativo". Por el momento no se conocen los detalles.

"No tengo palabras"

En la Franja de Gaza la situación no deja de empeorar y 2,2 millones de personas, la inmensa mayoría de la población, se enfrenta a una "hambruna masiva" de acuerdo a Naciones Unidas. Los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria entra a cuentagotas por el paso de Rafah, en el extremo sur del enclave, donde depende del visto bueno de Israel, que impuso un asedio total a la Franja.

La guerra estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el sur de Israel, y secuestraron a otras 250, según datos israelíes. En respuesta al ataque Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre que ya provocó 29.692 muertos en Gaza, en su gran mayoría civiles, según el ministerio de Salud del territorio palestino.

Al menos 86 gazatíes murieron y 131 resultaron heridos por ataques israelíes en las últimas 24 horas. La agencia oficial palestina Wafa informó que varios civiles murieron por ataques de artillería israelíes en la ciudad de Jan Yunis, principal urbe del sur de la Franja donde se concentran los combates desde diciembre, así como en el barrio de Sabra en la ciudad de Gaza, donde Israel retomó sus operaciones después de haber dado la zona por controlada en enero.

"Vine caminando. No tengo palabras para describir el tipo de hambruna que se extiende ahí", contó Samir Abd Rabbo, de 27 años, que llegó a Nuseirat, en el centro de Gaza, junto a su hija de un año y medio. "No hay leche para mi hija. Trato de darle pan que preparo a partir de forraje, pero no puede digerirlo. Nuestra única esperanza es la ayuda de Dios", contó.

Aún así todavía puede "evitarse" una hambruna en Gaza si Israel permite que las agencias humanitarias envíen allí "una ayuda significativa", afirmó el domingo el comisario general de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini. Pese a la presión internacional, Netanyahu insiste en su plan de lanzar una ofensiva contra Rafah para terminar con el "último bastión" de Hamas.

Siguen las negociaciones por una tregua

En el plano diplomático representantes de Egipto, Qatar, Estados Unidos y de Israel y Hamas reanudaron este domingo en Doha unas negociaciones de cara a una tregua, a las que seguirán unas "reuniones en el Cairo", según el canal AlQahera News. Las conversaciones, según la cadena, "aseguran el seguimiento de lo que se habló en París", adonde se desplazó el viernes el jefe del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, David Barnea.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo que los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, reunidos en París, "llegaron a un entendimiento" respecto a "cuáles deberían ser los contornos básicos de un acuerdo sobre rehenes para un cese el fuego temporal". "Tendrán que ocurrir discusiones indirectas de Qatar y Egipto con Hamas, ya que en última instancia tendrán que acordar liberar a los rehenes", declaró Sullivan a la CNN, insistiendo en que "ese trabajo está en marcha".

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, viajará a París esta semana para abordar las negociaciones en curso con el presidente francés, Emmanuel Macron. Según una fuente de Hamas, el plan contiene una tregua de seis semanas y un intercambio de entre 200 y 300 presos palestinos por 35 y 40 rehenes. Luego de un canje que tuvo lugar en noviembre, las autoridades israelíes calculan que aún hay 130 rehenes en Gaza, de los cuales 31 habrían muerto.